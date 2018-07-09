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Göztepe içeride, Akhisar dışarıda

İZMİR, () SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü İstanbul'da çekilirken ligdeki Ege temsilcilerinden Göztepe, ilk hafta evinde Yeni Malatyaspor, Akhisarspor ise deplasmanda Beşiktaş ile eşleşti. İlk maçın ardından sezonun henüz...

Göztepe içeride, Akhisar dışarıda

İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü İstanbul'da çekilirken ligdeki Ege temsilcilerinden Göztepe, ilk hafta evinde Yeni Malatyaspor, Akhisarspor ise deplasmanda Beşiktaş ile eşleşti. İlk maçın ardından sezonun henüz başında üst üste iki güçlü rakibiyle karşılaşacak Göz-Göz, 2. hafta Galatasaray deplasmanına çıkarken 3. hafta ise İzmir'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 9. haftada ise evinde Beşiktaş'la rakip olacak. 

Sezonun ilk iç saha maçını 2. haftada Çaykur Rizespor'la oynayacak Akhisarspor ile Göztepe ise 10. hafta Akigo'nun ev sahipliğindeki Ege derbisinde birbirine rakip olacak. Ligde Ege temsilcileri için ilk yarı 17. haftadaki Akhisarspor-Konyaspor, Ankaragücü-Göztepe maçlarıyla sona erecek. Yeni sezonun 10-12 Ağustos haftasında başlayacağı ligde ilk yarı 23 Aralık'ta sona erecek. Süper Lig'de ikinci yarı ise 25 Ocak 2019'da başlayıp sezon 26 Mayıs 2019'da bitecek.

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