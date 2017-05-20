Göztepe Hentbolde Vrgoc'la yolları ayırdı

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde gelecek sezon Eurochallenge Cup'ta mücadele edecek Göztepe, transferde hareketli günler geçiriyor. Şu ana dek Beşiktaş Mogaz'ın kalecisi Yunus Özmusul ve Merzifon Belediyespor'un file bekçisi Enis Yatkın'ı alıp, mevcut kaleciler Mohsen Babasafari ve Aleksandr Markelau'yu gönderen yönetim, pivot Dragan Vrgoc'la da yolları ayırdı.Antrenör Adnan Öztürk, Hırvat oyuncu ile yeni dönemde çalışmayacaklarını ifade ederek, "Kendisine katkıları için teşekkür ediyorum. Birkaç oyuncu daha transfer edip, iddalı bir şekilde gelecek sezona hazırlanacağız" diye konuştu. Göztepe, yerli oyuncuları sağ oyun kurucu kaptan Gökhan Örnek ve sol oyun kurucu Baran Nalbantoğlu'nu ise takımda tuttu.

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