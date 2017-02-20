Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı : Son bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 10 terörist...
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok...
Diyarbakır'da 80 kilo PETN patlayıcı yakalandı: C4'ten daha etkili
Yatak bazalarına yerleştirilen bombalar ele...
Başbakan Yıldırım, Münih'te Mesud Barzani ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Mesud Barzani ile...

Göztepe hentbolde potadan çıktı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından lider Beşiktaş Mogaz'a deplasmanda 31-25 yenilen Göztepe, 5'inci sıraya gerileyerek Avrupa potasından çıktı. Hentbol Şube Sorumlusu Deniz...

Göztepe hentbolde potadan çıktı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından lider Beşiktaş Mogaz'a deplasmanda 31-25 yenilen Göztepe, 5'inci sıraya gerileyerek Avrupa potasından çıktı.
Hentbol Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, alınan mağlubiyetin üzücü olduğunu, ancak hedeflerinden sapmayacaklarını söyledi. Beşiktaş'ın 20-19 önde olduğu anlarda 3 hücumdan boş döndüklerini dile getiren Deniz Durmaz, "Atakları değerlendirseydik sonuç farklı olabilirdi. Biz ilk 4'e kalmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Bu arada geçen hafta idman sonrası evine giderken Güzelyalı Parkı yakınlarında düşüp başından yaralanan ve beyin kanaması şüphesiyle İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan antrenör Adnan Öztürk'ün 2 gün içinde taburcu edileceği belirtildi. Deniz Durmaz, Öztürk'ün MR'a bir daha gireceğini belirterek, "Hocamızın sağlık durumu gayet iyi. Son MR sonuçlarının da temiz çıkacağını ve en kısa sürede taburcu olup takımın başına döneaceğine inanıyoruz" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.