Göztepe hentbolde potadan çıktı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından lider Beşiktaş Mogaz'a deplasmanda 31-25 yenilen Göztepe, 5'inci sıraya gerileyerek Avrupa potasından çıktı.

Hentbol Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, alınan mağlubiyetin üzücü olduğunu, ancak hedeflerinden sapmayacaklarını söyledi. Beşiktaş'ın 20-19 önde olduğu anlarda 3 hücumdan boş döndüklerini dile getiren Deniz Durmaz, "Atakları değerlendirseydik sonuç farklı olabilirdi. Biz ilk 4'e kalmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bu arada geçen hafta idman sonrası evine giderken Güzelyalı Parkı yakınlarında düşüp başından yaralanan ve beyin kanaması şüphesiyle İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan antrenör Adnan Öztürk'ün 2 gün içinde taburcu edileceği belirtildi. Deniz Durmaz, Öztürk'ün MR'a bir daha gireceğini belirterek, "Hocamızın sağlık durumu gayet iyi. Son MR sonuçlarının da temiz çıkacağını ve en kısa sürede taburcu olup takımın başına döneaceğine inanıyoruz" diye konuştu.