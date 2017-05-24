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Göztepe Hentbolde Can'ın peşinde

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'ni üçüncü sırada bitirip Eurochallenge Cup'a katılmaya hak kazanan Göztepe, dış transferde atağa geçti. Daha önce Beşiktaş Mogaz'ın kalecisi Yunus Özmusul ile Merzifon Belediyespor'un file bekçisi Enis Yatkın...

Göztepe Hentbolde Can'ın peşinde
HENTBOL Erkekler Süper Ligi'ni üçüncü sırada bitirip Eurochallenge Cup'a katılmaya hak kazanan Göztepe, dış transferde atağa geçti.
Daha önce Beşiktaş Mogaz'ın kalecisi Yunus Özmusul ile Merzifon Belediyespor'un file bekçisi Enis Yatkın ile anlaşan sarı kırmızılılar, Fransa'nın Chartes Metropole takımında görev yapan Can Çelebi'nin de işini bitirmek için kolları sıvadı. Fransa Hentbol Ligi'nde oynayan ilk Türk sporcu olan Can'ın İzmir'e gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Göztepe'nin Hırvatistan ve Ukrayna'dan da iki hentbolcu ile anlaştığı öğrenildi. 
 

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