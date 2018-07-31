Göztepe hentbolda yaprak dökümü

İZMİR, ()

Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Göztepe, 8 oyuncusuyla yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Hentbol şubemizde başlayan yeni dönem kapsamında 3,5 yıldır formamızı giyen kaptan Gökhan Örnek ve 4 yıldır formamızı giyen Baran Nalbantoğlu ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza kulübümüçe ve Türk hentboluna kattıkları için teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Gerçekleşen yapılanma kapsamında yollarımızı ayırdığımız Türk hentbolunun önemli ismi Can Çelebi, Mykhaylo Krivchikov, Amir Cakic, Janko Kevic, Nemanja Vucicevic ve Marouan Chouiref'e de bugüne kadar göstermiş oldukları performanslar için teşekkür eder, devam eden hentbol kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.