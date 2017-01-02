Göztepe hentbolda transfer yapmayacak

İkinci yarı hazırlıklarının 8 Ocak'ta başlayacağı bilgisini veren Öztürk, "Bu sezon hedefimiz yeniden Avrupa kupalarına katılabilecek bir derece elde etmek. Gelecek sezonlarda Beşiktaş Mogaz'la yarışabilecek seviyeye geleceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.
İkinci yarı hazırlıklarının 8 Ocak'ta başlayacağı bilgisini veren Öztürk, "Bu sezon hedefimiz yeniden Avrupa kupalarına katılabilecek bir derece elde etmek. Gelecek sezonlarda Beşiktaş Mogaz'la yarışabilecek seviyeye geleceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.