Göztepe hentbolda transfer yapmayacak

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde ilk yarıyı 16 puanla 6'ıncı sırada tamamlayan Göztepe'de Antrenör Adnan Öztürk takviye yapmayı düşünmediklerini söyledi. Mevcut kadronun hem lig hem de Türkiye Kupası için yeterli olduğunu dile getiren Öztürk, "Öncellikle ilk işimiz sistemi değiştirmek. Ardından altyapıyı geliştirmek için çabalayacağız. Oyuncularımızla bu sezon her iki kulvarda da iyi sonuçlar alabileceğimize inanıyorum" dedi.

İkinci yarı hazırlıklarının 8 Ocak'ta başlayacağı bilgisini veren Öztürk, "Bu sezon hedefimiz yeniden Avrupa kupalarına katılabilecek bir derece elde etmek. Gelecek sezonlarda Beşiktaş Mogaz'la yarışabilecek seviyeye geleceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.