İZMİR, () - HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde Aziziye Belediyesi Termalspor'u deplasmanda 36-32 yenen Göztepe, üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Antrenör Adnan Öztürk, takımın son 3 maçını kayıpsız geçtiğini belirterek, "Önümüzdeki 2 karşılaşmayı daha kazanırsak gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanacağız. Bu bizim açımızdan çok önemli. Ligde ve kupada hedefimize yürüyoruz. Çarşamba günü kupa çeyrek final rövanş maçında Beykoz Belediyespor'a konuk olacağız. İlk karşılaşmayı evimizde 37-30 kazanıp büyük avantaj yakaladık. Ancak kesinlikle rehavete kapılmayacağız. Kupa da en iyi konumu hedefliyoruz" yorumunu yaptı.
Göztepe hentbolda hedefe koşuyor
İZMİR, () - HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde Aziziye Belediyesi Termalspor'u deplasmanda 36-32 yenen Göztepe, üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Antrenör Adnan Öztürk, takımın son 3 maçını kayıpsız geçtiğini belirterek, "Önümüzdeki...
26 Mart 2018 Pazartesi 12:41
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.