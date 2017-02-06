Göztepe hentbolda gaza bastı

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 22-21 yenerek 3'te 3 yapan Göztepe, ilk 4 hedefine bir adım daha yaklaştı. Sıralamada 22 puanla 5'inci basamakta yer alan sarı kırmızılı ekibin Antrenörü Adnan Öztürk, 3'üncü Aziziye Belediyesi Termalspor ile puanları eşitlediklerini söyledi. Öztürk, "Hedefimiz sezonu ilk 4 takım arasında tamamlayıp Avrupa vizesi alabilmek. Son 3 maçımızı kazanarak önemli bir yol kat ettik. Bu hafta evimizde ağırlayacağımız Aziziye Belediyesi Termalspor'u yenip ilk 4'e girmek istiyoruz. Hücumda halen eksiklerimiz var, bir an önce daha iyi performans sergilemeliyiz" diye konuştu.