Göztepe hentbolda gaza bastı

İZMİR,()

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Adıyaman Belediyespor'u 29-26 yenerek çıkışa geçen Göztepe, evinde Antalyaspor'u da aynı skorla mağlup edip vites yükseltti. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, 3 haftalık mağlubiyet serisinin ardından alınan 2 galibiyetin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "İlk 3 hedefimiz için kritik karşılaşmaları kayıpsız geçtik. Üstelik önemli eksiklerimiz vardı. Salı günü Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beykoz Belediyespor ile karşılaşacağız. İki kulvarda da en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.