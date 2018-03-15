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Göztepe, hentbolda coştu

Onur ATIŞ / İZMİR, () Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Adıyaman Belediyespor ve Antalyaspor galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan Göztepe, Türkiye Kupası'nda da taraftarının yüzünü güldürdü.  Uçan Adamlar çeyrek final ilk maçında...

Göztepe, hentbolda coştu

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Adıyaman Belediyespor ve Antalyaspor galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan Göztepe, Türkiye Kupası'nda da taraftarının yüzünü güldürdü. 
Uçan Adamlar çeyrek final ilk maçında Beykoz Belediyespor'u 37-20 yenerek avantaj elde etti. Ligde berabere kaldığı Beykoz'u büyük farkla geçen sarı-kırmızılılar moral depoladı. 
Şube sorumlusu Deniz Durmaz, takımın gösterdiği performanstan memnun kaldıklarını belirterek, "Oyuncularımızı kutluyorum. Elbette bu maçın rövanşı var. Hedefimiz kupada final oynamak. 25 Mart'ta da ligde Aziziye Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacağız. Hem ligde hem kupada camiamızı sevindirecek sonuçlar almak istiyoruz" dedi.  
 

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