Göztepe hentbol'de kupadan elendi

Ligde statünün değiştiği bilgisini de veren Adnan Öztürk, "Ligde bu sezon play off sistemi olmayacak. İlk 4'e giren takımlar Avrupa'ya gidecek. Şu an 6'ncı sıradayız. Puan kaybına kesinlikle tahammülümüz yok. Tüm gücümüzü yansıtıp, üst sıralara tırmanacağız" dedi. Pazar günü saat 15.00'te başlayacak maçta Büyükşehir Belediyespor Ankaraspor'u konuk edecek sarı kırmızılı ekipte Baran, Gökhan ve Cenk sakat.
Ligde statünün değiştiği bilgisini de veren Adnan Öztürk, "Ligde bu sezon play off sistemi olmayacak. İlk 4'e giren takımlar Avrupa'ya gidecek. Şu an 6'ncı sıradayız. Puan kaybına kesinlikle tahammülümüz yok. Tüm gücümüzü yansıtıp, üst sıralara tırmanacağız" dedi. Pazar günü saat 15.00'te başlayacak maçta Büyükşehir Belediyespor Ankaraspor'u konuk edecek sarı kırmızılı ekipte Baran, Gökhan ve Cenk sakat.