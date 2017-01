Göztepe hentbol'de kupadan elendi

HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası D Grubu'nda Beşiktaş Mogaz ile 31-31 berabere kalarak bir üst tura çıkma şansını kaçıran Göztepe, büyük üzüntü yaşıyor. Antrenör Adnan Öztürk, kazanmaya çok yaklaştıklarını belirterek, "Maalesef son hücumu değerlendiremedik. Her şeye rağmen sergilenen oyundan memnunum. Artık tek hedefimiz ligde ilk 4'e girip Avrupa kupalarına katılabilmek" diye konuştu.

Ligde statünün değiştiği bilgisini de veren Adnan Öztürk, "Ligde bu sezon play off sistemi olmayacak. İlk 4'e giren takımlar Avrupa'ya gidecek. Şu an 6'ncı sıradayız. Puan kaybına kesinlikle tahammülümüz yok. Tüm gücümüzü yansıtıp, üst sıralara tırmanacağız" dedi. Pazar günü saat 15.00'te başlayacak maçta Büyükşehir Belediyespor Ankaraspor'u konuk edecek sarı kırmızılı ekipte Baran, Gökhan ve Cenk sakat.