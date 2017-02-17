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Göztepe hentbol antrenörü Öztürk'e ziyaret:"Geçmiş olsun hocam"

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- GEÇTİĞİMİZ salı günü antrenman çıkışı evine giderken Güzelyalı Parkı civarında düşerek başından yaralanınca beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Göztepe Erkek Hentbol Takımı Antrenörü...

Göztepe hentbol antrenörü Öztürk'e ziyaret:"Geçmiş olsun hocam"

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- GEÇTİĞİMİZ salı günü antrenman çıkışı evine giderken Güzelyalı Parkı civarında düşerek başından yaralanınca beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Göztepe Erkek Hentbol Takımı Antrenörü Adnan Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesin'de tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinden bugün servise çıkarılan tecrübeli antrenörü, Hentbol Şube Başkanı Deniz Durmaz ve öğrencileri de ziyaret etti. Oyuncular Öztürk'e baklava ikram ederken, pazar günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş Mogaz maçı için galibiyet sözü verdiler.
Olaydan sonra 2 gün yoğun bakımda kontrol altında tutulan Adnan Öztürk, durumunun son derece iyi olduğunu söyledi. En kısa zamanda takımın başına geçeceğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Görünmez bir kaza atlattık. Sağlığım her geçen gün iyiye gidiyor. Pazar günü Beşiktaş Mogaz karşılaşmasında takımımın başında olamayacağım ama oyuncularım gerekeni yapacaktır" dedi.
Öte yandan Deniz Durmaz, Beşiktaş Mogaz deplasmanında takımı yardımcı antrenör İbrahim Belet'in sahaya çıkaracağını söyledi, "Hocamızı yeniden ayakta görmek bizi çok mutlu etti" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ MAÇI OYNANACAK
x Antrenör Adnan Öztürk'ün yaşadığı sağlık sorunundan sonra pazar günü deplasmanda oynanacak Beşiktaş Mogaz maçının ertelenmesi talep eden Göztepe'ye olumsuz yanıt geldi. Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, erteleme isteğine Beşiktaş'ın sıcak yaklaşmadığını belirterek, "Federasyon olarak biz de maçın ertelenmesinden yanaydık. Ancak Beşiktaş Mogaz yetkilileri, Adnan Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek erteleme isteğini reddetti. Karşılaşma pazar günü saat 16.00'da Süleymen Seba Spor Salonu'nda oynanacak" dedi.

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