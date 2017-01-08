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Göztepe, hazırlık maçında Akhisar Belediyespor'a mağlup oldu

İKİNCİ yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren TFF 1'inci Lig lideri Göztepe, Süper Lig temsilcisi Akhisar Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybetti. Titanic Deluxe Sahası'nda yapılan karşılaşmaya Göztepe'nin...

Göztepe, hazırlık maçında Akhisar Belediyespor'a mağlup oldu
İKİNCİ yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren TFF 1'inci Lig lideri Göztepe, Süper Lig temsilcisi Akhisar Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybetti. Titanic Deluxe Sahası'nda yapılan karşılaşmaya Göztepe'nin yeni transferi Murat ile Akhisar Belediyespor'un kadrosuna kattığı Samardzic ve Larsson ilk kez takımlarınn formasını giydi.

Maça hızlı başlayan Göztepe, 2'nci dakikada Jahovic'in pasına hareketlenen Mehmet Erdem'le net bir fırsatı değerlendiremedi.
11'inci dakikada Vaz Te kaleci Günay'la karşı karşıya kaldı ancak topu filere gönderemedi.
40'ıncı dakikada Akhisar Belediyespor'un kazandığı penaltıyı Soner gole çevirdi: 0-1.
51'inci dakikada Akhisar Custodio ile golleri ikilerken, 53'üncü  dakikada Leroy George'un'un şutu az farkla auta çıkttı.
84'üncü dakikada bu kez frikikten Akhisar kalesini yoklayan George'un şutu sonuç getirmeyince müsabaka 2-0 bitti. Karşılaşmayı Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile az sayıda Göztepeli taraftarlar da izledi.       FOTOĞRAFLI  

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