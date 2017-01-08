Göztepe, hazırlık maçında Akhisar Belediyespor'a mağlup oldu

11'inci dakikada Vaz Te kaleci Günay'la karşı karşıya kaldı ancak topu filere gönderemedi.
40'ıncı dakikada Akhisar Belediyespor'un kazandığı penaltıyı Soner gole çevirdi: 0-1.
51'inci dakikada Akhisar Custodio ile golleri ikilerken, 53'üncü dakikada Leroy George'un'un şutu az farkla auta çıkttı.
84'üncü dakikada bu kez frikikten Akhisar kalesini yoklayan George'un şutu sonuç getirmeyince müsabaka 2-0 bitti. Karşılaşmayı Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile az sayıda Göztepeli taraftarlar da izledi. FOTOĞRAFLI