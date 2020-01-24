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Göztepe hazır kıta

SPOR 24.01.2020, 12:46
Göztepe hazır kıta

Onur ATIŞ / İZMİR, () - SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında pazar günü yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin açılış maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'de, hazırlıklarda sona gelindi. Statta saha ve tribünler hazır hale getirilirken, çevre düzenlemesi de büyük ölçüde bitti. Merdiven boşluklarının boyandığı statta taraftarın giriş ve çıkış noktalarındaki eksikler giderildi. Elektrik, internet bağlantılarının da yapıldığı Gürsel Aksel Stadı'nda takım ve taraftarın giriş geliş-gidiş yollarına asfalt döküldü. Göztepeli futbolseverler ise biletlere hücum etti. Çıkan 17 bin kombine ve 35 locayı tamamen tüketen futbolseverler satışa sunulan 3 bin adet bileti de çıkar çıkmaz aldı. Göztepeli taraftarların dün fiyatları 449, 405, 216, 189, 162 ve 109 TL olarak belirlenen biletleri dakikalar içinde tükettiği açıklandı.
Beşiktaş karşılaşmasına özel olarak hazırlanan taraftarların Göztepe'nin kuruluşu ile ilgili koreografi şov yapacağı bildirildi. Maç öncesi Susuzdede Parkı'nda toplanacak Göztepeliler saat 12.00'de Mithatpaşa Caddesi'nde kortejle stada geçecek. Emniyet mensupları ise geniş güvenlik önlemleri alacak. Konuk Beşiktaş taraftarı kesinlikle münferit olarak stada giriş yapamayacak. Deniz tarafındaki kale arkasında maçı izleyecek siyah-beyazlılar bir süre otoban girişinde bekletilecek ve toplu olarak Gürsel Aksel Stadı'na getirilecek. Bileti olmayan, alkollü, üzerinde kesici, yanıcı ve patlayıcı bulunduran kişiler ise stat çevresine alınmayacak. Göztepe-Beşiktaş maçında resmi açılış töreni de düzenlenecek.
KURDELE KESİLECEK
Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın temelini 9 Eylül 2017 tarihinde atan dönemin Başbakanı ve Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılış maçında stattaki yerlerini alacak. Saat 14.00'te stadın açılış kurdelesi kesilecek. Yıldırım ve Kasapoğlu, geçen kasım ayında stattaki inşaat çalışmalarını yerinde denetlemişti. Spor, iş ve siyaset dünyasından birçok kişi de pazar günü Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde olacak. Yarın Altınordu Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret edip ardından TFF 1'inci Lig'de Altay-İstanbulspor maçını izleyecek A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de, Göztepe'nin eski kulübü Beşiktaş'la oynayacağı karşılaşmada yeni stattaki yerini alacak.
PALUT MOTİVE EDİYOR
Yeni evindeki ilk maçta taraftarlarını 3 puanla uğurlamak isteyen Göztepe'de sakatlıkları süren defans oyuncuları Alpaslan ve Reis dışında eksik bulunmuyor. Ligde Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör İlhan Palut'un öğrencileriyle yaptığı toplantıda, "Tüm Türkiye’nin gözü bu maçta olacak. Tarihimizde ilk kez kendi stadımızda maça çıkacağız. Beklentiler büyük. Taraftarımız ve camiamızın büyük heyecanı var. Bizler de tarihe tanıklık edeceğiz. Yeni stadımızda sahaya çıkmak bizlere nasip olacak. Herkes bu motivasyonla maça hazırlanmalı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Göztepe'nin Beşiktaş maçındaki muhtemel 11'i de şekillendi. İzmir ekibinin sahaya Beto, Gassama, Titi, Leo, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar ve Jerome on biri ile çıkması bekleniyor. Takımla antrenmanlara başlayan son transfer Kamil Wilczek de hazır durumda.

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