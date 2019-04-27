Göztepe hayata döndü

Onur ATIŞ / İZMİR, () - Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir'i deplasmanda Jerome ve Deniz'in golleriyle 2-0 yenen Göztepe hem büyük bir sürprize imza attı hem de üzerindeki kara bulutları dağıtıp bitime 4 maç kala kümede kalma yolunda camiasına umut aşıladı. Son 8 karşılaşmada 2 beraberlik ve 6 yenilgi alarak taraftarını kahderen Göz-Göz, iyi futbolla galip gelip adeta hayata döndü. Puanını 30'a çıkarıp derin bir oh çeken sarı-kırmızılılar ikinci devrede ilk deplasman galibiyetini de elde etti. Haftalardır taraftarlarla arası açılan futbolcular ise 90 dakika bitiminde Fatih Terim Stadı'nda tribünlerle bütünleşti. İsyan Marşı'nı söyleyip taraftarlarla üçlü çeken oyuncular baskıyı üzerlerinden attı.

Göztepe'nin başına 23'üncü haftada Kemal Özdeş'in yerine gelen genç çalıştırıcı Tamer Tuna ise siftah yaptı. Geçen sezon başarılı bir grafik sergilediği Göztepe'de ikinci döneminde beklediği çıkışı yakalayaman Tuna, 7'nci maçında galibiyetle tanıştı. Konyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalan Tuna'nın Göztepe'si, Beşiktaş, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Erzurumspor müsabakalarını 1-0 kaybetti. Yurt dışında olduğu için 3 haftadır takımla birlikte olmayıp sert eleştirilere maruz kalan Başkan Mehmet Sepil de büyük sevinç yaşadı. Hafta içinden bu yana oyuncularla birlikte olan Sepil, "Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Zor haftalar geçiriyorduk. Yolumuz uzun, bu galibiyet yetmez" dedi.

Fikstür avantajını eline alan Göztepe kalan 4 maçta Antalyaspor, Sivasspor, Bursaspor (D) ve Ankaragücü ile oynayacak.

DEREDE BOĞULDU OKYANUSU AŞTI

Göztepe, Süper Lig'de kalma yarışında evinde düşme hattındaki direkt rakiplerine üst üste yenilirken lider Başakşehir'i deplasmanda yenerek hem kurtuluş ateşini yaktı hem de şampiyonluk yarışıyla düşme hattını karıştırdı. İzmir'deki son iki iç saha maçında önce son sıradaki Akhisarspor'a, ardından düşme hattında bir alt basamağındaki rakibi BB Erzurumspor'a 1-0'lık sonuçlarla yenilen Göztepe, lider Başakşehir'i İstanbul'da yenerken şampiyonluk hesaplarını allak bullak etti. Göz-Göz'ün galibiyeti haftalardır Başakşehir'in gerisinde olan Galatasaray ve Beşiktaş'ın umutlarını artırdı. Sarı-kırmızılı ekip, alt sıralardaki rakipleri Bursaspor ve Akhisarspor'un rakip olacağı haftada altın değerinde 3 puan aldı.

TAMER TUNA: BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLADIK

Göztepe'nin başında bu sezon ilk galibiyetini alan teknik direktör Tamer Tuna, "Taraftarımızla, camiamızla enerjiyi yakaladık. Bütünlüğü sağladık, galibiyet geldi" dedi. Kazanmanın ötesinde yeni bir sayfa açtıklarını belirten Tuna, "İnandığımız zaman tüm sorunları ortada kaldırırız. Oyuncularımı kutluyorum. Tüm Göztepelileri tebrik ediyorum" dedi.

Başakşehir'in tüm opsiyonları kullanan, her zaman oyunun kontrolünü elinde tutan ve kadro seçeneği fazla olan bir ekip olduğunu vurgulayan Tuna, "Karşılamanın başlarında öne geçtik. Bunu da çok iyi koruduk. Defansif anlamda da kazanmak için çok iyi mücadele ettik. Ancak lideri yenip özellikle kendi evimizde rakiplerimize yenilmek futbolun cilvesi" yorumunu yaptı.

GOLCÜLER İŞ BAŞINDA

Göztepe'de sezon başında bu yana bir türlü patlama yapamayan golcüler Cameron Jerome ve Deniz Kadah, Medipol Başakşehir karşılaşmasının kahramanları oldu. Mücadelenin 7'nci dakikasında perdeyi açan İngiliz Jerome, bu sezon ikinci yarıda ilk kez sevinç yaşadı. Toplam gol sayısını 4'e çıkaran Jerome mücadelesiyle de altış topladı. İzmir ekibinin diğer gol ayağı Deniz Kadah 85'inci dakikada sahneye çıkıp 3 puanı perçinleyen golü attı. İlk devrede yaşadığı sakatlıklardan dolayı düzenli olarak forma giyemeyen Deniz Kadah gol sayısını 3'e çıkardı. İkinci devrede 3-2 kazanılan Aytemiz Alanyaspor ve 3-1 kaybedilen Trabzonspor müsabakalarında fileleri sarsan 33 yaşındaki futbolcu da alkış aldı.

KAPTAN BETO FARKI

Portekizli takım kaptanı kaleci Beto Pimparel, Başakşehir deplasmanında yine görevini en iyi şekilde yaptı. Göztepe taraftarının en çok sevdiği isim olan Beto, kritik kurtarışlara imza atarak kazanılan 3 puanda başrol oynamayı bildi. Sadece performansıyla değil maçlarda ve idmanlarda takım arkadaşlarına sahip çıkmasıyla da takdir edilen Beto maçtan önce arkadaşlarını motive etti. Yumak olan takıma konuşma yapan Beto'nun, "Göztepe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu gösterelim. Taraftarımız stadı doldurdu. İstersek yenemeyeceğimz takım yok" dediği öğrenildi.

HAVALİMANINDA KARŞILADILAR

Göztepe'de üst üste alınan yenilgilerin ardından takıma büyük tepki gösteren taraftarlar, Başakşehir zaferi sonrası soluğu Adnan Menderes Havalimanı'nda aldı. Kiritik galibiyetle coşan taraftarlar gece geç saatlerde takımı büyük bir coşkuyla karşıladı. Geçen haftaya kadar bazı taraftarlar futbolcularla arbede yaşamış, kulüp binasına pankartlar asmış ve TOMA kulüp binasında nöbet tutmuştu.

HALİL VE ALPASLAN DÖNDÜ

Ligin 27'nci haftasında Bornova Stadı'nda oynanan ve 1-0 kaybedilen Akhisarspor maçı sonrası taraftarla arbede yaşayan Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk formalarına tekrar kavuştu. Çıkan tartışma sonucu taraftarların dava dahi açtığı iki oyuncu, Çaykur Rizespor ve Erzurumspor maçlarında kadroya dahil edilmedi. Başakşehir deplasmanı öncesi çektikleri video ile taraftardan özür dileyen Halil ve Alpaslan, Fatih Terim Stadı'ndaki maçta görev aldı. Halil sahaya 11'de çıkarken, Alpaslan ise 90+2. dakikada oyuna dahil oldu. İki oyuncu da 90 dakika bitiminde tribünlere giderek sevinçlere ortak oldu.