 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meral Akşener'den genel başkanlık için flaş açıklama
Meral Akşener'den genel başkanlık için...
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil, hizmetçiniz olan başkanım
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil,...
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı:...

Göztepe Gomez'in yolunu gözlüyor

Onur ATIŞ / İZMİR, () Hollanda'da yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Göztepe, bir yandan da dünyaca ünlü yıldız golcü Mario Gomez transferine mesai harcıyor.  Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Mario Gomez'le...

Göztepe Gomez'in yolunu gözlüyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Hollanda'da yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Göztepe, bir yandan da dünyaca ünlü yıldız golcü Mario Gomez transferine mesai harcıyor. 
Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Mario Gomez'le temaslarını sürdüren başkan Mehmet Sepil'in transferi sonlandırmak için büyük çaba sarfettiği öğrenildi. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen 33 yaşındaki futbolcunun Stuttgart'la bağlarını koparmasını bekleyen sarı-kırmızılıların Gomez'e yıllık 1.5 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifte bulunduğu bildirildi. Gomez'e Göztepe forması giydirmek için ısrarcı olan Sepil'in tüm şartları zorladığı iddia edildi.
Süper Lig'i yakından tanıyan Gomez'in de Türkiye'ye sıcak bakması Göztepe'nin elini güçlendirdi. Tribünleri heyecana boğacak takviyeyi Mario Gomez'le yapmak isteyen Göztepe'nin orta saha ve stoper arayışları da sürüyor. Bursaspor'dan defans oyuncusu Titi, Deportiva La Coruna'dan orta saha Celso Borges ve Beşiktaş'tan tecrübeli isim Atiba Hutchinson'dan istediği sonucu elde edemeyen İzmir ekibinin, Galatasaray'da gözden çıkarılan Tolga Ciğerci ile ilgilendiği ileri sürüldü. Ancak Tolga'nın Galatasaray'daki aldığı yüksek maaş nedeniyle transferin zor olduğu vurgulandı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar