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Göztepe geri döndü

Onur ATIŞ / İZMİR, () Süper Lig'de zirve yarışı veren Trabzonspor'u istifa eden teknik direktör Tamer Tuna'dan yoksun çıktığı maçta deplasmanda 1-0 yenen Göztepe adeta hayata döndü. Üst üste Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa yenilgileriyle...

SPOR 03.11.2019, 12:36
Göztepe geri döndü

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Süper Lig'de zirve yarışı veren Trabzonspor'u istifa eden teknik direktör Tamer Tuna'dan yoksun çıktığı maçta deplasmanda 1-0 yenen Göztepe adeta hayata döndü.
Üst üste Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa yenilgileriyle düşüşe geçen sarı-kırmızılılar suskun golcü Jerome'un golüyle çok kritik 3 puanı hanesie yazdırdı. Tuna'nın gitmesiyle kupadaki Sivas Belediyespor ve Trabzonspor maçlarında takımın başına geçen Kaleci Antrenörü Suat Arıcan yönetiminde 2 maçını da kazanan Göz-Göz kara bulutları dağıttı. Maç bitiminde Göztepeli oyuncular ve teknik ekip büyük bir coşku yaşadı. 
BETO DAMGA VURDU
Maça damgasını vuran isim ise yaptığı kritik kurtarışlarla kaptan kaleci Beto oldu. Trabzonspor'un net fırsatlarını inanılmaz reflekslerle engelleyen 36 yaşındaki kaleci gemisini kurtardı. Son Kasımpaşa maçında hatalarıyla eleştirilen, Trabzon'daki performansıyla taraftarın gönlüne yeniden taht kuran Beto, geçen sezon da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Göztepe'nin 2-1 galip geldiği maçta Burak Yılmaz'ın penaltısını çıkarıp galibiyetin mimarı oldu. Trabzon'da bir kez daha devleşen Beto büyük alkışı hak etti. Sarı-kırmızılı futbolseverler sosyal medyada Beto'nun yaptığı kurtarışları paylaşarak, Portekizli eldivene övgüler yağdırdı. 
JEROME'DAN SİFTAH
Trabzon'da galibiyeti getiren golü atan İngiliz forvet Jerome oruç bozdu. Deneyimli forvet 176 gün sonra gol sevinci yaşadı. En son geçen sene 11 Mayıs 2019'da Bornova Stadı'nda 3-3 berabere biten Sivasspor karşılaşmasında ağları sarsan Jerome'un özlemi sona erdi. Geldiği günden bu yana sürekli eleştirilen ve sezon başında yaşadığı sakatlıktan dolayı forma giyemeyen İngiliz oyuncu üzerindeki baskıyı atmış oldu. Göztepe bu sezon ilk deplasman galibiyetini de elde etti. Süper Lig'e yükseldiği sezondan bu yana dış sahada çok zorlanan İzmir ekibi şeytanın bacağını kırdı. 
DEPLASMAN FOBİSİ BİTTİ 
Bu sezon gurbette Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'e yenilip, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK ile berabere kalan Göztepe, zorlu Trabzonspor deplasmanında zaferle döndü. Son deplasman galibiyetini geçen sezon  26 Nisan 2019 tarihinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek alan Göztepe rahat bir nefes almış oldu. Göz-Göz, Trabzonspor'u deplasmanda üst üste ikinci sezon da yenmeyi başardı. Suat Arıcan ise takımın çok özverili mücadele ettiğini dile getirdi. Arıcan, "Trabzonspor'a karşı farklı bir sistemle mücadele ettik. Futbolcularımız bu sisteme ayak uydurdu. Herkesi kutluyorum. Taraftarımız ne olursa olsun bu takıma sahip çıkmalı. Çünkü takımımız her şeyi başaracak güçte" dedi. 
YENİ ÇALIŞTIRICI YOLDA 
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Göztepe, yeni çalıştırıcısını bu hafta içinde belirleyecek. Trabzonspor galibiyetiyle hayata dönen sarı-kırmızılıların listesinde Tayfun Korkut, Şota Arveladze, Tolunay Kafkas, Hikmet Karaman, İlhan Palut ve Samet Aybaba gibi isimler bulunuyor. Yurt dışından hafta başında dönmesi beklenen Başkan Mehmet Sepil'ın gelecek pazar günü iç sahada oynanacak BTC Türk Yeni Malatyaspor maçına kadar teknik adam sorununu çözmesi bekleniyor. Sepil'in kurmaylarıyla yaptığı toplantıda Tayfun Korkut ismini ön planda tuttuğu ifade edildi.

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