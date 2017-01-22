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Göztepe-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Notları

Onur ATIŞ / İZLİR, () DİYADİN GÖZTEPE'YE KARŞI GÖZTEPE'nin başında 2014-2015'te 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan ve geçen sezon görevden ayrılan teknik direktörü Metin Diyadin, eski takımına karşı sahaya çıktı. Sarı...

Göztepe-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Notları

Onur ATIŞ / İZLİR, ()

DİYADİN GÖZTEPE'YE KARŞI
GÖZTEPE'nin başında 2014-2015'te 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan ve geçen sezon görevden ayrılan teknik direktörü Metin Diyadin, eski takımına karşı sahaya çıktı. Sarı kırmızılı taraftarlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u çalıştıran tecrübeli teknik adama sevgi gösterilerinde bulundu.
MEHMET'E ALKIŞ
Göztepe'nin devre arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a kiraladığı sol bek Mehmet Erdem de eski takımına karşı on birde görev yaptı. Göztepeliler, Mehmet Erdem'i de alkışlamayı ihmal etmedi.
TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI
Göztepe teknik direktörü Okan Buruk, geçen hafta 4-2 mağlup oylan Denizlispor maçının on birinden tek zorunlu değişiklik yaparak Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısına çıktı. Okan Buruk, sarı kart cezalısı orta saha Doğa'nın yokluğunda Emre Aygün'e şans verdi.
3 EKSİK
Göztepe'de Togo Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na giden Segbefia'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Hakan ve Tanju görev yapamadı. Okan Buruk yeni transferlerden Kobakhidze, Canberk ve Sinan'ı yedek soyundururken Leroy George'u 18 dışında tuttu.
MAÇA BÜYÜK İLGİ
Karşılaşmaya Göztepeli taraftarlar, büyük ilgi gösterdiler. Yaklaşık 4200 biletin satıldığı açıklandı.

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