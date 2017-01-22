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Göztepe-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 2-2

Onur ATIŞ / İZMİR, () STAT: Doğanlar HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Osman Karakaş (xx), Candaş Elbil (xx) GÖZTEPE: Günay (xx) - Fuchs (xx), Gençer (xxx), Lokman (xx), Schwechlen (xx), Emre (x) (Dk. 46 Kobakhidze xxx), Gosso (xx), Murat (xx)...

Göztepe-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 2-2

Onur ATIŞ / İZMİR, ()
STAT: Doğanlar
HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Osman Karakaş (xx), Candaş Elbil (xx)
GÖZTEPE: Günay (xx) - Fuchs (xx), Gençer (xxx), Lokman (xx), Schwechlen (xx), Emre (x) (Dk. 46 Kobakhidze xxx), Gosso (xx), Murat (xx) (Dk. 81 Emrecan x), Tayfur (xxx), Halil (xxx) (Dk. 88 Umut), Jahovic (xxx)
GAZİANTEP BŞB: Stackhowiak (xx)- Erhan (x), Rıza (xx), Gökhan (xx), Mehmet (x), Özgür (xx), Muhammet (xxx), İbrahima (x) (Dk. 86 Ramazan x), Ahmet (xx), Keita (x) (Dk. 82 Ekigho), Kalu (xx) (Dk. 46 Tevfik xxx)
GOLLER: Dk. 27 ve Dk. 90 artı 5 Muhammet (pen) (Gaziantep BŞB), Dk. 50 Tayfur, Dk. 75 Jahovic (pen) (Göztepe)
SARI KARTLAR: Tayfur, Murat, Emrecan, Günay, Emrecan (Göztepe), İbrahima, Keita, Tevfik, Rıza, Erhan (Gaziantep BŞB)
TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Denizlispor'a 4-2 yenilerek liderlik koltuğunu kaybeden Göztepe, konuk ettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a da son dakikada yediği golle takıldı: 2-2. Bu sonuçla 32 puanda kalan Göztepe 4'üncü sıraya geriledi. 
15'inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kalu'nun vuruşunda top auta gitti.
26'ncı dakikada konuk Gaziantep BŞB penaltı kazandı. Fuchs’un Gökhan Alsan’a yaptığıfaul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 
27'nci dakikada atışı kullanan Muhammet takımını öne geçirdi: 0-1.
50'nci dakikada skora denge geldi. Halil'in sağdan kullandığı kornerde Tayfur kayfayı çaktı: 1-1.
75'inci dakikada bu kez Göztepe penaltı kazandı. Jahovic penaltı atışını gole çevirdi: 2-1.
90 artı 5'inci dakikada Gaziantep BŞB maçın skorunu ilan etti. Schwechlen'in Mehmet'i düşürmesiyle hakem Özgüç Türkalp penaltıya hükmetti. Muhammet, kaleci Günay ve topu ayrı köşelere gönderdi: 2-2.
Karşılaşmadan sonda penaltıya neden olan Schwechlen ve kaleci Günay göz yaşlarını tutamadı. Günay, bazı Göztepeli taraftarların kendisine tepki göstermesi üzerine çılgına döndü. Tribüne saldıran Günay'ı takım arkadaşları zor tuttu.

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