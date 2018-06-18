Göztepe gaza basacak

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına 27 Haziran'da Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak Göztepe'nin o tarihe kadar bir Brezilyalı stoper ve Fransız sağ beke sözleşme imzalatacağı bildirildi. Dış transferde sadece Elazığspor'dan orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk'le anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların 1 hafta içinde iki oyuncuyu açıklayacağı bildirildi. Teknik direktör Bayram Bektaş, transferde dikkatli adımlar attıklarını belirterek, "Top başı yapacağımız tarihe kadar nokta takviyeleri gerçekleştiririz. Kampa olgunlaşmış bir kadro ile gitmek istiyoruz. Ancak transferin sportif boyutunun yanı sıra mali boyutu da var. Bunları düşünmeliyiz" diye konuştu.

GASSAMA ALTERNATİFLERİ ARASINDA

Göztepe'nin ayrıca son olarak Aytemiz Alanyaspor'da top koşturan Lamine Gassama'yı da alternatifleri arasında tuttuğu ifade edildi. Şu anda Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda yer alan Senegal'in kadrosunda bulunan 28 yaşındaki sağ bekin kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Daha önce yapılan görüşmelerde sarı-kırmızılılardan yıllık 900 bin Euro talip eden oyuncunun menajeriyle pazarlıkların sürdüğü bildirilirken, Gassama'nın Dünya Kupası'nda göstereceği performansın da transferde belirleyici rol oynayacağı vurgulandı. Göztepe'nin ayrıca Süper Lig'de mücadele eden yerli bir golcüyü de listesine aldığı kaydedildi.