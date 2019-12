Göztepe - Galatasaray maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe yenilgisi sonrası hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. “Bir sınav verdiğimiz kesin” diyen Fatih Terim, “Hayati değil ama hayal kırıklığı. Sınandığımız hatta bir sınav verdiğimiz kesin. Tek şey var, sabır. İlk yarıda aldığımız hasarın herkes kendi payına düşecek bedelini ödeyecek. Mesele bu hasara rağmen ayağa kalkabilmek. Maça baktığımızda 5'inci dakikada 2-0 öne geçebilirdik. Deplasmanda girebileceğimiz pozisyonların her türlüsüne girdik. Maalesef topta tuhaf bir istatistik var. Kaleyi tutan topumuz çok az, hep dışarı atmışız. Sonuç olarak Göztepe’yi tebrik ediyorum 3 puan için. Biz de bunun altından çok çalışarak kalkmayı deneyeceğiz” dedi.Fatih Terim, “Benim bugün 'Nerede kalmıştık' tweetini attığımın 2'nci yılı olmuş. 8 senenin her 6 ayına kupa düşmüş, 8 yıl böyle olmuş. Ben düzgün, doğru, yapıcı, hakikaten katkıdan bulunan her eleştiriye saygı gösterdim. İş belden aşağı olursa, kasıt varsa, arkasında altından bir şey olduğunu anladığım anda kimseden çekinmeden, her mevkideki insan için gerekeni söyledim, söylemeye devam edeceğim. Şu bir gerçek, futbolda dün yok. 3-5 ay önce de kupaları alsanız, büyük takımlarda çalışıyorsanız 'Pardon' yok. Futbolun gerçeğidir bu, kabul etmek lazım. Üzülüyorum, biz yükseldikçe, başarı kazandıkça çekemeyenler, kıskananlar, 'Biz niye olamıyoruz' diyenler 'Merhaba demedi' diye kuyu kazanlar olabilir. Seviye düzgün olursa kritikler hoşumuza gider. Futbolda dün yok, bugün var. Ben de eleştirileceğim, yeter ki ahlaklı olsun. Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz” yorumunu yaptı.FATİH TERİM: OYUNU OYNAMAYA DEVAM EDELİMOcak ayında yapılacak transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren tecrübeli çalıştırıcı, "Açık ve net söyledim. Kendimi bedelin içine sokarken herkes de bu bedelin bir kısmını ödeyecek. Ne yapabilirsek onu yapacağız. Ekonomimiz ve ceza şeklimiz el verdiği sürece. Ümit ederim düşüncelerimizi ve planlarımızı uygularız, uygulamamız lazım. Emre Mor gripti, ben de kadroya almadım. Galatasaray eksik olmamalı. Evet, çok sakat var. Ancak o olsaydı, bu olsaydı diyemeyiz, onlarla da kaybettik. Maç kaç dakika oynandı ya da oynanmadı, onu merak ediyorum. Sadece Göztepe maçı için değil her maçta rica ediyorum oyun bu kadar durur mu? 5-1 yenilelim, 8-1 yenilelim, oyun bu kadar durmaz. Hakem oyunun akışını en yüksek seviyede oyuna döndürmelidir. Ama oynayalım. Oynayana yol verin, oynamayana 'Dur' deyin. Bugün top oyunda kaç dakika kaldı? Ben bir seminerde bir maçın en az 40-45 dakika oynanmadığını anlatmıştım. Bir frikik 5 dakika, bir faul 1 dakika, bir korner 50 saniye, nasıl olacak bu? Genel maçlar için söylüyorum, tüm maçlar için söylüyorum. Kendini atanlar, olmayan yerini vurulmuş gibi tutanlar. Kazanıyoruz, kaybediyoruz ama oyunu oynamaya devam edelim” ifadelerini kullandı.ERSAN PARLATAN: ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYET ALDIKGöztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise çok önemli ve değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Parlatan, "Geçen hafta Gençlerbirliği maçında kötü sonuç aldık. Bir çıkışımız vardı ama kaybettik. Galatasaray karşılaşması çok önemliydi, bizim için kırılma noktasıydı. Camiamız ve taraftarımız bizi çok güzel destekledi. Güzel ve önemli bir galibiyet aldık. Haftaya pazar zorlu Sivasspor maçına çıkacağız. En iyi şekilde bu maça hazırlanıp devreyi en iyi yerde kapatmak istiyoruz” dedi.

