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Göztepe fırsatı değerlendirecek 

Onur ATIŞ / İZMİR, () - Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerek rahat bir nefes alan Göztepe, kümede kalma umutlarını son 4 haftaya taşırken, fikstür avantajını da eline geçirdi. Kalan 4 karşılaşmada...

Göztepe fırsatı değerlendirecek 

Onur ATIŞ / İZMİR, () - Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerek rahat bir nefes alan Göztepe, kümede kalma umutlarını son 4 haftaya taşırken, fikstür avantajını da eline geçirdi. Kalan 4 karşılaşmada Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Ankaragücü ile evinde kozlarını paşlaşacak sarı-kırmızılıların, sadece Bursaspor deplasmanına çıkacak olması camiayı oldukça umutlandırdı. Kara bulutları dağıtarak hem taraftarıyla barışan hem de üzerindeki baskıyı yok eden sarı-kırmızılılar, haftalar sonra kenetlenmeyi başardı. Başkan Mehmet Sepil'in yurt dışından dönerek takımla yakından ilgilenmesi de Başakşehir galibiyetinde büyük rol oynadı. Tam 8 maç sonra 3 puanla tanışan Göztepe'de futbolcuların mücadelesi sosyal medyada futbolseverler tarafından takdir edildi. 
Takımın başında çıktığı 7'nci maçında siftah yapan Tamer Tuna, tam 1 yıl aradan sonra Göztepe ile kazandı. Son olarak geçen sezon 27 Nisan 2018'de Kardemir Karabükspor'u Bornova Stadı'nda 5-0 yenen Tuna'nın Göztepe'si hasreti dindirdi. Kalan 4 final maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirten genç çalıştırıcı, "Kazanma alışkanlığımızı sürdüreceğiz. Ev sahibi avantajımızı en iyi şekilde kullanıp harika taraftarımızın enerjisiyle gerekeni yapacağız" dedi.
Öte yandan sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle kadroda rotasyona gitmekte zorlanan Göz-Göz'de kanat oyuncusu Yasin ve sağ bek Gassama'nın Antalyaspor müsabakasına yetiştirilmesi bekleniyor. İki futbolcuya yoğun tedavi uygulanırken, Kadu ve Agbenyenu'nun ise gelecek hafta da sahadaki yerlerini alamayacağı ifade edildi.  

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