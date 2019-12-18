Göztepe - Fatih Karagümrük: 2-1

Onur ATIŞ / İZMİR ()

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Emrah Ünal (xx), Mehmet Ali Akkor (xx)

GÖZTEPE: Göktuğ (xxx)- Murat (xx), Sanneh (xxx), Alpaslan (xx) (Dk. 53 Reis xx), Leo (xx) (Dk. 46 Berkan xx), Deniz (xx), Borges (xx), Yalçın (xxx) (Dk. 83 Yalçın), Yasin (xxx), Mossoro (xxx), Eren (xxx)

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut (x)- Murat (x), Abdulhamit (xx), Barış Başdaş (x) (Dk. 82 Furkan), Koray (xx), Sercan (xx) (Dk. 86 Yusuf), Barış Özbek (x), Çağrı (xx) (Dk. 90 Cenk), Turgut Doğan (x), Egemen (xx), Sosseh (x)

GOLLER: Dk. 39 Eren, Dk. 77 Mossoro (Göztepe), Dk. 42 Sercan (Pen.) (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Barış Başdaş, Koray, Çağrı, Abdulhamit (Fatih Karagümrük), Borges (Göztepe)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında İstanbul’da 2-1 yendiği TFF 1'inci Lig ekibi Fatih Karagümrük’ü konuk eden Göztepe, rakibini aynı skorla yenerek tur atladı. Maçın 39'uncu dakikasında Göz-Göz, Eren’le perdeyi açtı. Karagümrük 42’de Sercan’ın penaltısıyla dengeyi sağladı. Mücadelenin 77'nci dakikasında sahneye çıkan Mossoro skoru belirledi. Göztepe, cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynayacağı Galatasaray maçı öncesi moral depoladı.

27'nci dakikada sol kanat ceza alanına giren Yasin’in kaleye gönderdiği top direkten döndü. Eren pozisyonu tamamlamak istedi, Karagümrük kalecisi Aykut gole izin vermedi.

39'uncu dakikada Göztepe golü buldu. Sol kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Yasin'in ortasında topa bekletmeden vuran Eren fileleri sarstı: 1-0.

41'inci dakikada Murat’ın ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi sunucu hakem Sarper Barış Saka penaltı kararı verdi.

42'nci dakikada penaltıyı kullanan Sercan, takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.

65'inci dakikada Yasin’in kullandığı köşe atışında arka direkte Sanneh kafayı vurdu, top kaleci Aykut’ta kaldı.

73'üncü dakikada ceza sahası sağ çaprazından topa çok sert vuran Çağrı’nın şutunda kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

77'nci dakikada Göztepe yeniden öne geçti. Soldan Berkan ortaladı, Mossoro’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan ev sahibi sarı kırmızılılar oldu.