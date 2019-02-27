Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor: 4-5

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında turu geçen taraf seri penaltılar sonucunda Evkur Yeni Malatyaspor oldu: 4-5. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Yeni Malatyaspor, bu sonuçla Galatasaray'ın rakibi oldu.STAT: Bornova

HAKEMLER: Serkan Çınar (xx), Kemal Yılmaz (xx), Deniz Caner Özaral (xx)

GÖZTEPE: Beto (xxx), Tayfur (xx), Titi (xxx), Kadu (xxx), Berkan (xxx), Alpaslan (x) (Dk. 62 Borges x), Castro (xxx), Yasin (xx) (Dk. 69 Jerome xxx), Serdar (xx), Deniz (xxx) (Dk. 101 Halil), Ghilas (x) (Dk. 85 Ngando)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx), Chebake (x), Sincere (xx), Mustafa (x), Bülent (xx), Murat Yıldırım (x), Guilherme (xx), Ahmed (xx), Aleksic (xx), Barış (x) (Dk. 57 Ömer x) (Dk. 91 Buğra), Eren (x) (Dk. 69 Pereira x)

GOL: Dk. 73 Jerome (Göztepe)

SARI KARTLAR: Tayfur, Serdar (Göztepe) - Ahmed, Guilherme, Chebake, Mustafa (Yeni Malatyaspor)

PENALTILAR: Borges, Serdar, Ngando (Göztepe) - Guilherme, Aleksic, Pereira, Buğra, Ahmed (Yeni Malatyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında turu geçen taraf seri penaltılar sonucunda Evkur Yeni Malatyaspor oldu: 4-5. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Yeni Malatyaspor, Bornova Stadı'nda 73'üncü dakikada Jerome'un golüyle 90 dakikayı aynı skorla mağlup tamamladı. Karşılaşma uzatmaya giderken sonuç değişmedi ve seri penaltı atışlarına geçildi. Yeni Malatyaspor'da Guilherme, Aleksic, Pereira, Buğra ve Ahmed penaltıları gole çevirdi. Göztepe'de ise Borges, Serdar ve Ngando penaltıdan topu filelere gönderirken, Titi penaltıyı kaçırdı. Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ın rakibi oldu.

16'ncı dakikada Göztepe hızlı çıktı. Deniz’in ara pasıyla ceza sahasına sokulan Ghilas’ın şutunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.

35'inci dakikada Eren’in pasında Göztepe ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic’in sert vuruşunda Beto topu kornere tokatladı.

42'nci dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Berkan, müsait durumdaki Deniz’e kesti, Deniz’in kafasında top üstten auta gitti.

51'inci dakikada Berkan’ın sol çizgiden ön direğe kestiği topa Ghilas dokundu, meşin yuvarlak direkten geri geldi.



57'nci dakikada Eren Tozlu, penaltı noktasındaki Aleksic’e çıkardı. Bekletmeden vuran Aleksic, müsait pozisyonda topu auta yolladı.

73'üncü dakikada Göztepe golü buldu. Berkan'ın kullandığı serbest vuruşta savunmanın arasından topa iyi yükselen Jerome kafayla ağları havalandırdı: 1-0. Karşılaşmanın normal süresi Göztepe lehine 1-0 sonuçlandı, maç uzadı.

96'ncı dakikada Castro'nun ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten auta çıktı.



105'inci dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sağ çaprazdan ceza alanına giren Serdar'ın plase vuruşunda top az farkla yandan oyun alanını terk etti.



114'üncü dakikada Halil'in pasında Ngando sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurdu, top yandan oyun alanını terk etti. Uzatma dakikalarında da sonuç değişmedi.



Yeni Malatyaspor seri penaltılar sonucunda Göz-Göz'ü İzmir'de eleyip yarı final biletini aldı.