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Göztepe - Eskişehirspor: 1-1 

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, ilk hazırlık maçında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.  Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını...

Göztepe - Eskişehirspor: 1-1 

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, ilk hazırlık maçında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı. 
Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar'da ilk hazırlık maçını Eskişehirspor ile yaptı. Zafer Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçına Göztepe; Göktuğ Bakırbaş, Yusuf Talun, Veli Çetin, Tarouco, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Poko, Batuhan Kırdaroğlu, Deniz Kadah, Samed Ali Kaya ve Ege Özkayımoğlu 11'i ile başladı. Eskişehirspor'un ilk 11'inde ise Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Furkan Balaban, Erdal Akdari, Cemali Sertel, Mehmet Özcan, Furgan Polat, Talha Erdoğan, Alperen Kocabaş, Mete Kaan Demir ile Metehan Altunbaş yer aldı.
Maça hücumda etkili başlayan Göztepe, 7'nci dakikada Ege Özkayımoğlu'nun attığı golle, Eskişehirspor karşısında 1-0 öne geçti. Bu aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu.
Maçın ikinci yarısında her iki takım da oyuncu değişiklikleriyle maça başladı. 55'inci dakikada Eskişehirspor kazandığı penaltıyı Mehmet Fevzi Yıldırım ile gole çevirerek durumu 1-1 yaptı. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Maçı Göztepe Kulüp Başkanı Mehmet Sepil ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Maç öncesi takımlardan detaylar
- Maçtaki pozisyonlardan detaylar

(FOTOĞRAFLI)
 

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