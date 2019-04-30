Göztepe devamını getirecek 

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerek 55 gün sonra düşme hattından kurtulan Göztepe, pazar günü konuk edeceği Antalyaspor'u da mağlup edip iç sahadaki galibiyet özlemine son vermek istiyor. Bornova Stadı'nda oynadığı son 8 karşılaşmada sadece Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenen sarı-kırmızılılar Başakşehir, Galatasaray, Trabzonspor, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını kaybedip, Bursaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. Evindeki en kritik müsabakalardan puansız ayrılan Göz-Göz, son seri galibiyetlerine ise 5. ve 7. hafta arasında imza attı. Bu hafta en önemli rakiplerinden BŞB Erzurumspor ve Bursaspor'un da karşı karşıya gelecek olması Göztepe için avantaj olarak görülürken, İzmir ekibi mutlak 3 puana odaklandı.

Başakşehir zaferiyle kara bulutları dağıtan Göztepe'de yönetim, teknik ekip ve futbolcuların da morali tavan yaptı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren takımda pozitif hava oluşması camiayı oldukça ümitlendirdi. Yurt dışından dönen Başkan Mehmet Sepil'in sürekli takımla ilgilendiği ifade edildi. Bu sezon ilk galibiyetine imza atan Tamer Tuna'nın oyuncularla yaptığı toplantılarda, "Başakşehir'i yenerek ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu bizim için yeterli olmayacak. Yolumuz uzun. Taraftarımız arkamızda. Kalan 4 maçın 3'ünü evimizde oynayacağız. Artık bize gönül verenlere galibiyet sevinçleri yaşatacağız. Hepinizdeki gerçek potansiyel Başakşehir maçında ortaya çıktı" dediği öğrenildi.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan sağ bek Gassama ve kanat Yasin'in Antalyaspor karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor.