Göztepe-Denizlispor Soyunma Odaları

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- DENİZLİSPOR teknik sorumlusu Ali Tandoğan, deplasmanda 4-2 galip geldikleri Göztepe maçından sonra büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Sezonun ilk yarısında da çok kritik maçları kazandıklarını dile getiren Ali Tandoğan, şöyle dedi:

"Tüm camia bizden Göztepe'yi yenmemizi bekliyordu. Rakibimizi mağlup ederek başarımızın tesadüf olmadığını kanıtladık. İlk göreve başladığım zaman çok sorgulandım. Teknik adamlığım tartışıldı. Ben daha yolun başındayım, zor şartlarda takımı aldım. Tek amacım oyuncularıma futbolun gerekliklerini en iyi şekilde öğretmek."

Ali Tandoğan, transfer çalışmalarına değinirken de, "Yönetimimiz öncelikle mevcut kadrodaki futbolcularımızın alacaklarını ödemeli. Yoksa transferde çok ısrarcı değilim. Takviye yapılmasını rekabetin artması için istiyorum" yorumunu yaptı.

OKAN BURUK: "BEKLEMEDİĞİMİZ YENİLGİ OLDU"

Göztepe teknik direktörü Okan Buruk ise beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi. İlk yarıda oyunun kontrolünü ele aldıklarını ancak basit bir gol yediklerini belirten Okan Buruk, şöyle devam etti:

"İkinci yarıda taraftarın desteği ile ayağa kalktı ve 2-1 öne geçti. Galibiyet golünü bulduktan sonra çok net fırsatları kaçırdık. Eğer 3-1'i bulabilseydik maçı koparacaktık. Skor 2-2 olunca psikolojik olarak yıprandık. Kendi sahamızda kaybetmek bizi üzdü. Ancak futbolun için üzüntüler de olacak. Biz yeniden ayağa kalkacağız."