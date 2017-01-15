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Göztepe-Denizlispor Notlar

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Denizlispor'u konuk eden Göztepe'nin yeni transferlerinden orta saha Murat Akın ilk on birde sahaya çıkarken, Evkur Yeni Malatyaspor'dan alınan forvet Sinan Özkan ise yedek kulübesinde yer aldı....

Göztepe-Denizlispor Notlar
TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Denizlispor'u konuk eden Göztepe'nin yeni transferlerinden orta saha Murat Akın ilk on birde sahaya çıkarken, Evkur Yeni Malatyaspor'dan alınan forvet Sinan Özkan ise yedek kulübesinde yer aldı. Göztepe'nin Gürcü futbolcusu Aleksandre Kobakhidze hazır olmadığı gerekçesiyle 18 kişilik kadroya dahil edilmedi.
Göztepe'de son idmanda sol ayak bileği burkulan forvet Umut kadrodan çıkarılırken, sakatlıkları süren sol bek Tanju, orta saha Hakan ve Togo Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na katılan Segbefia takım arkadaşlarını yalnız bıraktı. İzmir ekibinin prensipte anlaşma sağladığı Adanasporlu sol bek Canberk de müsabakayı tribünden izledi. Konuk Denizlispor'da ise sakatlanan Perovic kadroda yer almadı.
Göztepeli taraftarlar ikinci yarının ilk maçında Bornova Stadı'nı doldurdu. Yaklaşık 5 bin sarı kırmızılı futbolsever karşılaşmayı izlerken, 200 kadar da Denizlispor'a gönül veren kale arkasında hazır bulundu. Göztepeliler, terör saldırısında şehit düşen Trafik Polisi Fethi Sekin'i unutmadı. Sekin maskeleri takan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratı yaptı. Maraton tribününde "Burası İzmir. Ne Hasan Tahsin'le ne de Fethi Sekin'ler biter" pankartı açıldı. Maçtan önce İzmir Marşı da çalındı.
Göztepe yönetimi maçtan önce sol bek Mehmet Erdem'in takımdan ayrıldığını resmen duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mehmet Erdem Uğurlu, sezon sonuna kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı. 

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