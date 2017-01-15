İZMİR'de adliyeye düzenlenen terör saldırısında şehit olan Trafik Polisi Fethi Sekin'in kızı Zeynep Dila Sekin de maçı izledi. Bornova Belediyesi ve Göztepe Kulübü'nün özel konuğu olarak protokol tribününe gelen 15 yaşındaki Dila'ya hem yöneticiler hem de taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Dila, Fethi Sekin için yapılan tezahüratlar sırasında duygusal anlar yaşadı.
Göztepe-Denizlispor maçından ek notlar
İZMİR'de adliyeye düzenlenen terör saldırısında şehit olan Trafik Polisi Fethi Sekin'in kızı Zeynep Dila Sekin de maçı izledi. Bornova Belediyesi ve Göztepe Kulübü'nün özel konuğu olarak protokol tribününe gelen 15 yaşındaki Dila'ya...
15 Ocak 2017 Pazar 13:45
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