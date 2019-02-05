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Göztepe Deniz'e sarıldı

Onur ATIŞ / İZMİR, () -  SPOR Toto Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 yenilip ikinci yarıda henüz puanla tanışamayan alt sıralardaki Göztepe, hücumda Deniz Kadah'a sarıldı. Ara dönemde golcüleri Cikalleshi ve Samed...

Göztepe Deniz'e sarıldı

Onur ATIŞ / İZMİR, () - 
SPOR Toto Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 yenilip ikinci yarıda henüz puanla tanışamayan alt sıralardaki Göztepe, hücumda Deniz Kadah'a sarıldı. Ara dönemde golcüleri Cikalleshi ve Samed Ali'yi gönderen, sakatlanan Ghilas'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıklayan ve Jarome'un da Fenerbahçe maçında direkt kırmızı kart görmesiyle sarsılan Göztepe'de elde bir tek Deniz kaldı. 
Jarome'un en az 2 maç ceza alması beklenirken, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Kemal Özdeş'in yarınki Yeni Malatyaspor ve pazar günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında asıl mevkisi forvet arkası olan Deniz'i santrforda oynatacağı bildirildi. Transfer döneminde forvet oyuncusu almayan Göztepe'nin hücumdaki alternatifleri de oldukça azaldı. Özdeş'in maç içinde Serdar Gürler'i de ileri uca yerleştirebileceği kaydedildi. 
KUPADA RAKİP EVKUR YENİ MALATKYASPOR
Süper Lig'de istediği sonuçları elde edemeyen Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak. Yeni Malayta Stadı'nda Arda Kardeşler'in düdük çalacağı müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Göztepe'de cezalı Jarome'un yanı sıra sakatlıkları süren golcü Ghilas ve sol bek Traore forma giyemeyecek. Kupayı çok önemsediğini açıklayan Kemal Özdeş'in as kadroyla sahaya çıkacağı ifade edildi. Göztepe kupada Çengelköyspor, Nazilli Belediyespor ve Antalyaspor'u eleyip çeyrek finale yükseldi. Yeni Malatyaspor ise Kırklarelispor, Etimesgut Belediyespor ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u saf dışı bıraktı. 
Göztepe'nin muhtemel on biri:
Beto - Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Poko, Ngando, Castro, Yasin, Halil, Deniz. 

 

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