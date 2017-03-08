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Göztepe'den yasağın kaldırılması harekatı

İZMİR, ()- GÖZTEPE, Eskişehir İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 1'inci Lig'in 25'inci haftasında oynanacak Eskişehirspor maçına Göztepe taraftarlarının alınmasına getirilen yasağın kaldırılması için temaslara başladı. Seyirci...

Göztepe'den yasağın kaldırılması harekatı

İZMİR, ()- GÖZTEPE, Eskişehir İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 1'inci Lig'in 25'inci haftasında oynanacak Eskişehirspor maçına Göztepe taraftarlarının alınmasına getirilen yasağın kaldırılması için temaslara başladı.
Seyirci yasağı, sarı kırmızılı camiada şok etkisi yarattı. Göztepe, aynı zamanda 1'inci Ligi Kulüpler Birliği başkanlığını da yürüten Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal'ın yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Eskişehir Valisi Azmi Çelik'le yaptığı görüşmede, 2 kulüp taraftarları arasında hiçbir sorun olmadığını, yasağı gerektirecek bir ortam bulunmadığını belirtti.
Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya'nın konuştuğu Eskişehirspor Başkanı Ünal'ın yurt dışından döner dönmez konuyla ilgileneceğini söylediği, İzmir Valisi Ayyıldız ve Eskişehir Valisi Çelik ile yapılan görüşmelerde yasağın kalkması adına olumlu izlenimler alındığı bildirildi. Açıklamada, "İlk yarıda İzmir'de oynanan maçta taraftarlar arasında sorun yaşanmamıştır. Sporun dostluk, kardeşlik olduğu mesajlarının verildiği ve Süper Lig'deki yasakların kalktığı bu olumlu ortamda kararın değişeceğine olan inancımız tamdır" ifadeleri yer aldı.

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