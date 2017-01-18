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Göztepe'den Şehit Fethi Sekin için turnuva

GÖZTEPE, İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını önlerken kahramanca şehit olan Polis Fethi Sekin'i bir kez daha anacak. Sarı kırmızılılar Gaziemir, Bornova, Karabağlar ve Bayraklı'da faaliyete geçen futbol okullarında 23-26 Ocak...

Göztepe'den Şehit Fethi Sekin için turnuva
GÖZTEPE, İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını önlerken kahramanca şehit olan Polis Fethi Sekin'i bir kez daha anacak.
Sarı kırmızılılar Gaziemir, Bornova, Karabağlar ve Bayraklı'da faaliyete geçen futbol okullarında 23-26 Ocak tarihlerinde 3 farklı yaş grubunda Göztepe Şehit Fethi Sekin Sömestr Futbol Etkinliği düzenleyecek. Okul Yöneticisi Behçet Şenözhür, futbol şölenin yaşanacağı haftada çocuklara vatan sevgisinin de aşılanacağını belirterek, "Kahraman şehit polisimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Onun ismini her turnuvada anacağız" diye konuştu. 
Tüm şehit çocuklarının, yöneticisi olduğu futbol okullarında ücretsiz ders alacağını belirten Şenözhür, "Bu vatan için canını feda eden askerlerimize ve polislerimize borcumuzu asla ödeyemeyiz. Kahramanlarımızın ailelerine her zaman destek vereceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı da sürekli sporun içinde tutmalıyız" dedi.
Şenhözür, 12, 9 ve 6 yaş gruplarında oynanacak maçların Gaziemir Rota Koleji, Çamdibi İkra Spor Tesisleri, Çaymahalle Çiçek Halı Sahası ve Eski İzmir Tahir Merzeci Ortaokulu Halı Sahası'nda yapılacağını sözlerine ekledi. 

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