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Göztepe'den Osman harekatı

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde Denizlispor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarından galibiyet çıkaramayan Göztepe'nin Antalyaspor'un orta saha oyuncusu Osman Çelik'le ilgilendiği öğrenildi. Sezonun ilk yarısını...

Göztepe'den Osman harekatı
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde Denizlispor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarından galibiyet çıkaramayan Göztepe'nin Antalyaspor'un orta saha oyuncusu Osman Çelik'le ilgilendiği öğrenildi.
Sezonun ilk yarısını Kardemir Karabükspor'da geçiren 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması için çalışma başlatıldığı ifade edildi. Futbolculuk kariyerine 2002 senesinde Antalyaspor'da start veren Osman, 2011'de transfer olduğu Kepez Belediyespor'da profesyonelliğe adım attı. Ardından tekrar Antalyaspor'a dönen oyuncu, bir dönem Manavgatspor'da da görev aldı.

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