Göztepe'den Olcay Şahan atağı

Onur ATIŞ / İZMİR, () - Transfer sezonunu oldukça hareketli geçirmesi beklenen Spor Toto Süper Lig temsilcisi Göztepe, yıldız futbolcuları listesine eklemeyi sürdürüyor. Medipol Başakşehir'den Demba Ba, Atiker Konyaspor'dan Adis Jahovic, Trabzonspor'dan Hugo Rodallega, Beşiktaş'tan Gökhan Töre, Perth Glory'den Jason Davidson gibi isimlerle temasa geçen Göztepe'nin deneyimli oyuncu Olcay Şahan için de girişimlere başladığı iddia edildi. Son olarak Trabzonspor forması giyen ve bordo-mavilelerle yollarını ayırmaya hazırlanan tecrübeli orta saha oyuncusunu teknik direktör Tamer Tuna'nın çok istediği vurgulandı.

Olcay'la 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta çalışan Tuna'nın Olcay'ın transfer edilmesi konusunda Başkan Mehmet Sepil'e rapor verdiği vurgulandı. Olcay için birçok Süper Lig kulübünün de teklifler götürdüğü öne sürüldü. Almanya'nın Diusburg kulübünde futbola başlayan gurbetçi futbolcu, Kaiserslautern forması giydikten sonra 2012-2013'te Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlılarda 4 buçuk sezon istikrarlı bir şekilde forma giyen 32 yaşındaki futbolcu 1 şampiyonluk yaşadı, milli takıma kadar yükseldi. Trabzonspor'a 2016-2017 sezonun devre arasında transfer olan Olcay, geçen sene 19 lig maçında oynadı.