Göztepe'den Nakoulma ve Ambrose seferi

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren ve son alarak Antalyaspor'dan golcü Deniz Kadah'ı kadrosuna katan Süper Lig ekibi Göztepe iki yıldızla temasa geçti. Sarı-kırmızılılar Fransa'nın Nantes takımından ayrılmak üzere olan orta saha oyuncusu Prejuce Nakoulma ve İskoçya'nın Hibernian ekibinde top koşturan stoper Efe Ambrose ile görüşüyor. İzmir ekibi, bir dönem Mersin İdman Yurdu ve Kayserispor'da oynayan Nakoulma'yı renklerine bağlamak için yoğun çaba gösteriyor. Burkina Fasolu oyuncunun da yeniden ülkemizde forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Polonya'da Stalowa Wola'da futbola başlayan 31 yaşındaki Nakoulma Gornik Zabrze'de top koşturdu, ardından 2014-2015'te Mersin'e transfer oldu. Kayserispor'da da 2016-2017'de görev yapan oyuncu Fransa'nın yolunu tuttu. Defansa bir takviye yapmayı planlayan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil stoper Efe Ambrose için nabız yoklarken, futbolcuyla Trabzonspor'un da ilgilendiği iddia edildi. Njeryalı Ambrose ülkesinde Bayelsa ve Kaduna United'ta oynadıktan sonra İsrail'de FC Ashdod, İskoçya'da da Celtic'te görev aldı.