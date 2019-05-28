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Göztepe'den müthiş motivasyon

Onur ATIŞ / İZMİR () - Spor Toto Süper Lig'de son hafta evinde Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kümede kalmayı başaran Göztepe'de 33'üncü hafta oynanan kritik Bursaspor deplasmanı öncesi başkan Mehmet Sepil ve teknik direktör Tamer Tuna'nın...

Göztepe'den müthiş motivasyon

Onur ATIŞ / İZMİR () - Spor Toto Süper Lig'de son hafta evinde Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kümede kalmayı başaran Göztepe'de 33'üncü hafta oynanan kritik Bursaspor deplasmanı öncesi başkan Mehmet Sepil ve teknik direktör Tamer Tuna'nın yaptığı motivasyon konuşmaları kulübün sosyal medya sayfalarında yayınlandı. Berabere biten maçın önünde soyunma odasında takımla buluşan Mehmet Sepil, "O sahaya çıkarken herkes yanındaki arkadaşına baksın. Eğer orda herkes inanıyorsa kazanacağız. Hepinize güveniyorum" dedi. Tamer Tuna ise "Bunu gösterecek hem zihin hem yürek hem de fiziğiniz var. Bununla ilerleyelim arkadaşlar" cümlelerini kurdu. Göztepe'de Bursaspor maçı öncesi toplantıda futbolcuların ailelerinin çektiği motivasyon görüntüleri de takıma izletti.
Yerli-yabancı tüm futbolcuların aileleri takıma mesaj videoları yollarken o maçta sakatlıkları yüzünden forma giyemeyen Hakan Çinemre, Yasin Öztekin, Grillo da takım arkadaşlarına seslenip destek oldu. Tedavi için Arjantin'de bulunun Grillo, "Sizi Arjantin'den destekliyorum. Sizlerle birlikte olmasam da kalbim orada" dedi. Hakan, "Ne olursa olsun 90 dakika vazgeçmeyelim. Size inancım tam" ifadesini kullanırken, Yasin, "Yanınızda olamadığım için çok üzgünüm. Sizinle maça çıkmayı çok isterdim. Sezonun en önemli maçına çıkıyoruz. Bunun geri dönüşü yok. Konstantre olup savaşmamız lazım. Hepimizin geleceği bu maça bağlı. Annenizi, babanızı, eşinizi, çocuklarınızı düşünün. Göztepe'yi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Bursaspor'la golsüz berabere kalan Göz-Göz'e futbolcuların aileleri Ankaragücü sınavında takıma tribünden de destek oldu. Galibiyet sonrası futbolcular sevinçlediri sahada aileleriyle kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Göztepe'nin hazırladığı motivasyon videosu

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