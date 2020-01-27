Göztepe'den muhteşem başlangıç

SÜPER Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 yenen Göztepe, yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde muhteşem bir başlangıca imza attı. Tarihi açılışta 20 bin Göztepeli taraftar statta görsel şov yaparken, futbol takımı da Beşiktaş'ı yenerek müthiş bir zafere imza attı. Sarı-kırmızılı futbolseverler sabah saatlerinde toplanıp yaklaşık 15 bin kişilik grupla kortej yürüyüşü yaptı. Mithatpaşa Caddesi'ni karnaval yerine çeviren Göztepeliler, 7'den 77'ye stada akın etti. Etkileyici bir ambiyansın yaşandığı günde rakibini evine eli boş gönderen Göz-Göz, camiasını mest etti. Bu sezon İzmir'de Fenerbahçe'yle berabere kalıp Galatasaray'ı deviren Göztepe, Beşiktaş engelini de aşıp Avrupa yolunda büyük bir adım attı. Geçen sezon kıl payı kümede kalan İzmir ekibi, 29 puana ulaşarak ilk 5 için oldukça umutlandı.

EN ANLAMLI GALİBİYET

Galibiyetin ardından 90 dakika bitiminde Göztepelilerin yaşadığı sevinç görülmeye değerdi. Işık şovlarla başlayan 3 puan kutlaması taraftarların ve futbolcuların kenetlenmesiyle devam etti. Göztepeli oyuncular omuz omuza vererek tribünlerle hep bir ağızdan İsyan Marşı'nı söyledi. Başkan Mehmet Sepil ve yöneticiler de galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı. 95 yıllık tarihinde ilk kez evine kavuşan Göz-Göz, en anlamlı gününde en büyük sevinçlerinden birini yaşamış oldu. Teknik direktör İlhan Palut, yıllardır bekledikleri statlarına kavuştuklarını ve çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Genç teknik adam, "Yeni stadımızdaki ilk maçımızı Beşiktaş gibi önemli bir rakiple oynadık. Stadımızdaki ilk maçtı, ekstra heyecana neden olacak faktörlerden arındırarak takımımızı saha içindeki futbola yöneltmeye çalıştık. Bazen pas oyununda standardımızın üstünde hatalar yaptık. Bunu, yeni sahaya adaptasyona ve de muhteşem atmosferin verdiği heyecana bağlıyorum" dedi.

PALUT'TAN TEŞEKKÜR

Karşılaşma boyunca pozitif bir futbol ortaya koyduklardını belirten İlhan Palut, "Maçın geneline baktığımız zaman net pozisyonlara giren bir takım görüntüsündeydik. İlk 30 dakikada oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci yarının son 15 dakikasında oyunu rakibimize verdik. İkinci yarı genellikle orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Rakibimiz 2 pozisyon yakaladı, burada da kalecimiz Beto devreye girdi. Futbol olarak üstüne eklememiz gereken ayrıntılar vardı ama bunu ilk maçın heyecanına bağlıyorum. Güzel bir galibiyet aldık, devam edeceğiz. Eksiklerimizin farkına varıp bunların üstüne çalışacağız. İlkler zordur ve bunun altından başarıyla kalktı oyuncularım, onları tebrik ediyorum. Stadyumda inanılmaz bir atmosfer vardı, taraftarlarımız takımımıza itici güç oldular. Onlara da teşekkür ediyorum" yorumunu yaptı.

İZMİR GÜCÜ

Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında İzmir'in diğer kulüpleri Karşıyaka, Altay ve Altınordu'nun başkanları da tribündeki yerlerini aldı. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten'in yanı sıra Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Göztepe'yi tarihi gününde yalnız bırakmadı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, tüm başkanları karşılayıp yakın ilgi gösterdi. Sepil, "Biz hepimiz İzmir'iz. Müthiş bir uyum içindeyiz. Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. İzmir için ortak fayda peşinde koşacağız. Bu buluşma herkese örnek olsun" diye konuştu.

HALİL'DEN YİNE TARİHİ GOL

Göztepe'nin sol kanadı Halil Akbunar, Gürsel Aksel Stadı'nda ilk golü atan isim olarak tarihe geçti. Maçın 25'inci dakikasında perdeyi açan deneyimli futbolcu büyük sevinç yaşadı. Maç içinde de sürekli mücadele eden Halil, tribünlerden bol bol alkış aldı. Halil Akbunar, Göztepe'nin Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda da çıktığı ilk ve son maçta ağları havalandırarak yine tarihe geçmişti.



