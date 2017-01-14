Göztepe'den iyi prova
HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde ikinci yarıda zirve mücadelesinden kopmak istemeyen Göztepe, hazırlık maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 34-32 yendi. Antrenör Adnan Öztürk'ün yönetiminde ilk kez parkeye çıkan Uçan Adamlar'da ilk...
14 Ocak 2017 Cumartesi 13:21
HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde ikinci yarıda zirve mücadelesinden kopmak istemeyen Göztepe, hazırlık maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 34-32 yendi. Antrenör Adnan Öztürk'ün yönetiminde ilk kez parkeye çıkan Uçan Adamlar'da ilk yarısı 15-15 sona eren müsabakada milli takım ile kampta olan Gökhan, Baran ve Yakup forma giyemedi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.