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Göztepe'den gelecek hamlesi

MANİSA, () Spor Toto Süper Lig'de kalan 8 haftada kümede kalmak için mücadele edecek Göztepe, bir yandan da gelecek hamlesine başladı.  Sarı-kırmızılıların, bu sezon 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirveyi hedefleyen Manisa Büyükşehir...

Göztepe'den gelecek hamlesi

MANİSA, ()

Spor Toto Süper Lig'de kalan 8 haftada kümede kalmak için mücadele edecek Göztepe, bir yandan da gelecek hamlesine başladı. 
Sarı-kırmızılıların, bu sezon 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirveyi hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kanat oyuncusu Mehmet Yılmaz'ı kadrosuna katmak için şimdiden girişimlere başladığı öğrenildi. Sağ bekte da görev yapan 23 yaşındaki futbolcuyu takip eden scout ekibinin yönetime çok olumlu rapor verdiği bildirildi. Göztepe'nin Mehmet'i 8 maçta izlediği, sezon biter bitmez transferi gerçekleştireceği iddia edildi. 
Samsunspor altyapısından yetişip Keçiörengücü, Tarsus İdman Yurdu ve Fatih Karagümrük formalarını da giyen genç futbolcu, 2016-2017 sezonunda Manisa BŞB'ye transfer oldu. Bu sezon 27 lig maçının 26'sında görev yapan Mehmet Yılmaz istikrarlı bir tablo ortaya koydu. Mehmet gibi birçok gelecek vaat eden futbolcuyu radarına alan Göztepe, mevcut kadrosunda yer alan gençlere ise şans tanımadı. Serkan Bakan, Erol Sepil, Yalçın Kayan, Mahmut Nigiz gibi futbolculara sahip olan Göztepe'de teknik ekipler tecrübeli isimlere forma vermeyi tercih etti. 
 

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