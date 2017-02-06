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Göztepe'den geçit yok

TFF 1'inci Lig'de 20'inci hafta mücadelesinde Balıkesirspor'u konuk edecek Göztepe, son yıllarda rakibine İzmir'de geçit vermiyor. Kırmızı beyazlılara en son 1992-93 sezonunda eski adıyla 2'nci Lig'de 1-0 mağlup olan Göztepe, daha sonra...

Göztepe'den geçit yok
TFF 1'inci Lig'de 20'inci hafta mücadelesinde Balıkesirspor'u konuk edecek Göztepe, son yıllarda rakibine İzmir'de geçit vermiyor.
Kırmızı beyazlılara en son 1992-93 sezonunda eski adıyla 2'nci Lig'de 1-0 mağlup olan Göztepe, daha sonra evinde oynadığı son 11 maçı da kaybetmedi. Bu periyotta Balıkesirspor'u 4 kez yenen Göztepe, 7 maçtan beraberlikle ayrıldı. Rakip fileleri 14 kez havalandıran Göztepe, kalesinde ise 9 gol gördü. İki takımın geçen sezon Atatürk Stadı'nda oynadığı karşılaşma ise 1-1 eşitlikle noktalandı.
Teknik direktör Okan Buruk Balıkesirspor'u taraftarın desteği ile yenerek Süper Lig potasından çıkmayacaklarını söyledi. Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten Okan Buruk, "Süper Lig'e yükselme mücadelesinde kayıp yaşamak istemiyoruz. Balıkesirspor son haftalarda istediği sonuçları alamasa da çok güçlü bir rakip. Dikkatli olacağız" açıklamasını yaptı. Göztepe'de zorlu maç öncesi sarı kart cezalıları stoperler Leo Schwechlen ve Gençer dışında eksik yok.

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