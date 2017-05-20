Göztepe'den futbol şenliği

Bodrum'da faaliyet gösteren 1925 Göztepe Spor Okulu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği kapsamında Futbol Okulu Şenliği düzenledi.

Yalıkavak Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvaya, Yunanistan'ın Kos Adası'ndan AEK, Olimnos, Anagenesis ve Antagoras takımları da katıldı. Toplam 520 minik futbolcunun yer aldığı organizasyon büyük bir ilgiyle karşılandı, sahaya çıkan 12 takıma da kupa verildi. Organizasyonu düzenleyen 1925 Göztepe Bodrum Futbol Okulu Yöneticisi Emrah Çatak çok keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek, "Böyle güzel bir bayramda U13 takımlarının mücadele ettiği bir turnuvaya ev sahipliği yaptık. Yunanistan'daki dostlarımız da bizi yalnız bırakmadı. Adeta futbol şöleni yaşadık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yunan kafilesinin karşılanmasından görüntü

-Maçlardan görüntü

-Emrah Çatak'ın açıklamaları

-Maçları izleyenlerden ve çocukların tezahüratlarından görüntü.

HABER-KAMERA: HÜLYA ELTEŞ / BODRUM (MUĞLA), ()

