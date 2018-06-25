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Göztepe'den Barış ve İrfan hamlesi

Onur ATIŞ / İZMİR, () - SPOR Toto Süper Lig'de Elazığspor'dan orta saha Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna dahil edip Alanyaspor'dan sağ bek Gassama ve Fransa'nın Caen takımından stoper Damien Da Silva'yla el sıkışan Göztepe, Bursasporlu...

Göztepe'den Barış ve İrfan hamlesi

Onur ATIŞ / İZMİR, () - SPOR Toto Süper Lig'de Elazığspor'dan orta saha Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna dahil edip Alanyaspor'dan sağ bek Gassama ve Fransa'nın Caen takımından stoper Damien Da Silva'yla el sıkışan Göztepe, Bursasporlu Barış Yardımcı ile Başakşehirli İrfan Can'a kanca attı. Sağ bekte görev yapan Barış'ı Bursaspor'dan istediği öğrenilen sarı-kırmızılıların yeşil-beyazlı yönetimden olumlu yanıt aldığı vurgulandı. Bursa medyasında çıkan haberlerde Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın, "Göztepe Barış'ı bizden resmen istedi" ifadeleri yer aldı. İki sağ beki Sabri ve Tanju'yla vedalaşan İzmir ekibinin defansın sağını Gassama-Barış ikilisiyle doldurmayı planladığı kaydedildi. 
Dudulluspor'da futbol yaşamına başlayan 25 yaşındaki futbolcu Kartalspor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa altyapılarında forma giydikten sonra 2011 yılında Hatayspor'da profesyonel oldu. Menemen Belediyespor  ve Gazigantepspor'da da top koşturan Barış, geçen sezon başında Bursaspor'a imza attı. Barış, 2017-18'de Bursaspor'da 31 Süper Lig maçına çıkıp 1 gol attı. Yerli futbolcularla temaslarını sürdüren Göztepe'nin Medipol Başakşehir forması giyen orta saha İrfancan'ı kiralamak istediği bildirildi. Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın kadrosunda görmeyi çok istediği İrfan için Başkan Mehmet Sepil'in Başakşehir yönetimiyle bir görüşme yapacağı kaydedildi. 

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