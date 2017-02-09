Göztepe'den Balıkesirspor'a gözdağı

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü Balıkesirspor'u ağırlayacak Göztepe, bu sezon 19 maçın 18'inde gol sevinci yaşarken, skorer kimliği ile rakibine gözdağı verdi. Sadece 3-0 kaybettiği Sivasspor karşılaşmasında gol atamayan Göztepe, toplamda 32 kez fileleri sarsarak ligin en golcü ikinci takımı oldu. 8 maçta da kalesini rakiplerine kapatan Göztepe, gol yemediği tüm karşılaşmaları galibiyetle tamamladı. Sarı kırmızılı ekip bu müsabakalarda Ümraniyespor, Boluspor ve Altınordu'yu 1-0, Şanlıurfaspor, Mersin İdmanyurdu ve Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0, Eskişehirspor ve Manisaspor'u 3-0 yendi. Hedefini play off olarak belirleyen Balıkesirspor ise 19 maçın 5'ini gol atamadan tamamladı. Kırmızı beyazlılar sadece 3 maçta rakiplerine gol vizesi vermezken, deplasmanda ise Mersin İdmanyurdu ve Boluspor'u yenebildi.

Göztepe ve Balıkesirspor bu sezon oynadıkları maçlarda daha çok ikinci yarılarda gol kaydetmeyi başardı. Göztepe 32 golün 13'ünü ilk devrelerde, 19'unu ise ikinci 45 dakikadalarda attı. Balıkesirspor ise 30 golün 19'unu ikinci devrelerde filelere gönderdi. Göztepe teknik direktörü Okan Buruk, Balıkesirspor karşısında coşkulu bir futbol oynayacaklarını dile getirdi. Rakibi iyi analiz ettiklerini anlatan Okan Buruk "Camiamızın bizden beklediği dinamizmi sahaya yansıtıp, golleri bulacağımıza inanıyorum. Kupa maçları için lige verilen arada hep çift idman yaptık. Fizik ve taktik olarak oldukça iyi durumdayız" şeklinde konuştu. Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar da fiyatlarında indirime gidilen maçın biletlerine hücum etti. Futbolseverler dün satışa çıkan biletlerin 3 bin 500'ünü satın aldı.