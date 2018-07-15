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Göztepe'den Altınordu'ya geçit yok: 2-0

İZMİR, () Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu ile oynadığı ilk özel maçı Castro ve Hakan Sepil'in attığı gollerle 2-0 kazandı. İ zmir derbisinde...

Göztepe'den Altınordu'ya geçit yok: 2-0

İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu ile oynadığı ilk özel maçı Castro ve Hakan Sepil'in attığı gollerle 2-0 kazandı. İ
zmir derbisinde Göztepe sahaya Göktuğ - Tayfur, Hakan, Reis, Traore, Alpaslan, Castro, Ngando, Halil, Enes ve Gouffran ilk 11'iyle çıkarken, Altınordu Erce - Murat, Sinan, Hasan, Yusuf, Berkay, Deniz, Alican, Atakan, Anıl ve Kemal tertibiyle mücadele etti. İki takım sahaya 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Ay-yıldızlı bayrağımızla çıktı.
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Bayram Bektaş, maçta ilk kez takımının başında yer aldı. Göztepe'de yeni transferlerden Alpaslan ve Berkan forma şansı bulurken, Arjantinli Grillo ise yedek oturdu. Altınordu'da da teknik direktör Hüseyin Eroğlu takıma dahil olan Sinan, Kemal, Deniz ve Anıl'ı sahaya sürdü. Maçın 45'inci dakikasında sarı-kırmızılılar öne geçti. Portekizli Castro seri çalımlarla rakiplerini geçip sert vurdu: 1-0. 86'ncı dakikada Göztepe golleri ikiledi. Hakan Sepil'in şutunda kaleci Erce topu elinden kaçırdı, fark ikiye çıktı: 2-0. Göztepe, Altınordu müsabakasıyla Erzurum kampını noktaladı. İzmir'de 3 gün izin yapacak sarı-kırmızılılar 19 Temmuz'da Hollanda'da 2'nci etap çalışmalarına başlayacak.

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