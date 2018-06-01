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Göztepe'den Ahmet'e 1 milyon euro

Onur ATIŞ / İZMİR, () Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun çalışmalarına başlayan Göztepe'nin Gençlerbirliği'nin sağ beki Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattığı açıklandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Gençlerbirliği ile 2021 yılına...

Göztepe'den Ahmet'e 1 milyon euro

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun çalışmalarına başlayan Göztepe'nin Gençlerbirliği'nin sağ beki Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattığı açıklandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Gençlerbirliği ile 2021 yılına kadar mukavelesi bulunan Ahmet'in bonservisini 1 milyon euroya aldığı belirtildi. Deneyimli sağ bekin Başkent ekibiyle yaptığı sözleşmede yer alan "1 milyon euroya serbest kalır" maddesinden yararalanan İzmir temsilcisinin önümüzdeki günlerde Ahmet ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Gençlerbirliği altyapısından yetişip Hacettepe'de profesyonel olan 25 yaşındaki futbolcu, 95 Süper Lig müsabakasına çıtkı. İzmir ekibi sağ beki Sabri Sarıoğlu'yla ise yollarını ayırmıştı. 
Göztepe'de yedek kaleci Günay Güvenç'le vedalaşılmasının ardından gözler Göktuğ Bakırbaş'a çevrildi. Geçen sezonu 1. Lig'de küme düşen Manisaspor'da kiralık geçiren Göktuğ'un takımda tutulmasına karar verildi. Ekstra kaleci transferi yapmak istemeyen sarı-kırmızılıların genç kalecileri Yavuz ve Eren'le de yola devam kararı alacağı vurgulandı. Göztepe altyapısından yetişen Göktuğ, takımda toplam 8 resmi maça çıkarken, Manisaspor'un ise 20 karşılaşmada kalesini korudu. Göktuğ, geçen sezon Manisa'nın Denizlispor ile 2-2 berabere kaldığı maçta 90+4. dakikada gol atarak tarihe geçti. Taraftarlar 23. yaş günü kutlayan kaleciyi mesaj yağmuruna tuttu. Sabri, Selçuk Şahin'le vedalaşan Göztepe'den ayrılan golcü Demba Ba da rekor ücretle Shanghai Shenhua'ya dönmüştü.

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