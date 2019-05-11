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Göztepe - Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR () - Spor Toto Süper Lig'de üst üste Medipol Başakşehir ve Antalyaspor galibiyetleriyle kümede kalma yolunda avantaj yakalayan Göztepe'de maç öncesi şok bir gelişme yaşandı. Son haftalarda takımın en önemli gol silahlarından...

Göztepe - Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR () - Spor Toto Süper Lig'de üst üste Medipol Başakşehir ve Antalyaspor galibiyetleriyle kümede kalma yolunda avantaj yakalayan Göztepe'de maç öncesi şok bir gelişme yaşandı. Son haftalarda takımın en önemli gol silahlarından biri olan Serdar Gürler ısınma esnasında sakatlık geçirdi. İlk belirlemelere göre kasığında problem yaşayan oyuncu 21 kişilik kadrodan çıkarıldı. Teknik direktör Tamer Tuna, Serdar'ın yerine Gassama'yı 11'e alıp Tayfur'u sağ kanada yerleştirdi. Göztepe'de tedavileri devam eden Yasin, Ghilas, Kadu, Atakan, Hakan ve Grillo ise 21 kişilik kafilede yer almadı.
Göztepeli ve Sivassporlu futbolseverler Bornova Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Takımlarını yalnız bırakmayan yaklaşık 8 bin Göztepeli futbolseverler bayrak, pankart, atkı ve flamalarla görsel şov yaptı. Göztepeli taraftarlar maçtan önce tüm oyuncuları tek tek tribünlere çağırdı, sevgi gösterilerinde bulundu. Sivaspor'a gönül verenler de kale arkasında kendilerine ayrılan yerde takımlarını destekledi.
Bu sezonun ilk yarısında Sivasspor'u çalıştıran Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna eski takımına rakip oldu. Sivassporlu futbolcular maçtan önce Tamer Tuna'ya sarılıp eski hocalarına başarılar diledi.

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