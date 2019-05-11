Göztepe - Demir Grup Sivasspor: 3-3

Onur ATIŞ / İZMİR ()

STAT: Bornova

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Serkan Olguncan (xx), Mustafa Sönmez (xx)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Gassama (xx) (Dk. 71 Ngando xx), Titi (xxx), Reis (x), Berkan (xx), Poko (xx), Castro (xx), Deniz (xxx), Tayfur (x) (Dk. 90+3 Borges), Halil (xx), Jerome (xxx) (Dk. 86 Alpaslan)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx) - Papp (xx), Bjarsmyr (xxx), Braz (xx), Uğur (xxx), N'Dinga (xx), Hakan (xx), Özer (xx) (Dk. 90 Rybalka), Douglas (xx), Emre (xx) (Dk. 46 Muhammed xxx), Diabate (xx) (Dk. 75 Ziya x)

GOLLER: Dk. 10 Deniz, Dk. 54 Jerome, Dk. 83 Ngando (Göztepe) - Dk. 8 Emre, Dk. 33 (KK) Berkan, Dk. 80 Muhammed (DG Sivasspor)

KIRMIZI KART: Dk. 79 Reis (Göztepe)

SARI KARTLAR: Poko, Reis (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'de üst üste Medipol Başakşehir ve Antalyaspor'u yenerek kümede kalma yolunda umut tazeleyen Göztepe evinde gol düellosu şeklinde geçen maçta Demir Grup Sivasspor'la 3-3 berabere kaldı. Konuk takım 8'inci dakikada Emre ile öne geçerken, 2 dakika sonra Deniz tabelayı eşitledi. Göztepeli Berkan 33'üncü dakikada kendi ağlarını havalandırdı, ilk yarı 2-1 Sivasspor lehine tamamlandı. Göz-Göz'de 54'üncü dakikada sahne alan Jerome bir kez daha maça denge getirdi. Sarı kırmızılılar 79'da Reis'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı, 80'de Muhammed frikikten durumu 3-2 yaptı. Ancak 3 dakika sonra Ngando attığı golle skoru belirledi. Göztepe önemli rakiplerinden Bursaspor'un kazandığı haftada 2 puan kaybederek 34 puana yükseldi ve maç fazlasıyla düşme potasının üzerinde yer aldı. Sivasspor ise puanını 38 yaparak son 2 haftaya biraz daha girdi.

8'inci dakikada Sivasspor öne geçti. Orta sahada aldığı topla Göztepe ceza yayına sokulan Emre'nin ilk şutu savunmadan döndü. Topu bir kez daha kontrol eden Emre yine kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak kaleci Beto'nun sağından ağlarla buluştu: 0-1.

10'uncu dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Berkan'ın kullandığı köşe atışında Castro kafayla topu arka direğe indirdi, Deniz Kadah'a sadece dokunmak kaldı: 1-1.

21'inci dakikada Berkan'ın pasıyla sol çizgiye inen Halil ortaladı, Jerome'un kafa vuruşunda top kaleci Tolgahan'da kaldı.

33'üncü dakikada Sivasspor bir kez daha öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Douglas'ın yerden ortasında Emre'nin dokunduğu topa son anda Berkan müdahale etti. Meşin yuvarlak ağlarlara gitti: 1-2.

46'ncı dakikada Deniz'in ceza yayı üzerinden çektiği şutta kaleci Tolgahan topu çıkardı.

52'nci dakikada iki kişiyi çalımlayıp ceza sahasına girdi, vuruşunu yaptı. Kaleci Tolgahan'dan dönen topu Deniz tamamlamak istedi, top bir kez daha Tolgahan'dan geri geldi. Son vuruşu yapan Tayfur meşin yuvarlağı auta gönderdi.

54'üncü dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Berkan'ın kullandığı köşe atışında topa çok iyi yükselen Jerome kafayla köşeyi gördü: 2-2.

75'inci dakikada Halil ceza sahası dışından şansını denedi, kaleci Tolgahan topu kontrol etti.

79'uncu dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Kaptırılan top sonucunda hızlı gelişen Sivasspor atağında Reis, Muhammed'i düşürdü. Brezilyalı stoper ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hakem Ali Palabıyık frikik kararı verdi.

80'inci dakikada frikiği kullanan Muhammed şık bir gole imza attı: 2-3.

83'üncü dakikada Göztepe bir kez daha skoru eşitledi. Halil'in pasında ceza sahasına giren Jerome pasını Ngando'ya aktardı. Ngando altıpas üzerinden yaptığı tek vuruşla fileleri sarstı: 3-3.

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