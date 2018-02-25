Göztepe - Demir Grup Sivasspor: 1-0

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

STAT: Bornova

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Candaş Elbil (xx)

GÖZTEPE: Günay (xx) - Sabri (xx), Kosanovic (xxx), Wallace Reis (xx), Leo (xxx), Halil (xxx) (Dk. 90+2 Scarione), Poko (xxx), Selçuk (xx) (Dk. 68 Rotman x), Gouffran (xxx) (Dk. 76 Tayfur x), Castro (xxx), Demba Ba (xxx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (x) - Auremir (x), Bjarsmyr (xx), Medjani (x), Ziya (xx), Bifouma (xx) (Dk. 70 Kone), Ndinga (x), Hakan (xx), Robinho (xx), Saivet (x) (Dk. 46 Emre x), Cyriac (x) (Dk. 87 Muhammet)

GOL: Dk. 35 Demba Ba (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 45 Ziya (Sivasspor), Dk. 58 Castro, Dk. 65 Gouffran, Dk. 88 Kosanovic, Dk. 90 Poko, 90 artı 1 Tayfur, Dk. 90 artı 4 Scarione (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Göztepe, galibiyet hasretini Demir Grup Sivasspor karşısında dindirdi: 1-0. Sarı-kırmızılılar 35'inci dakikada yıldız oyuncusu Demba Ba'nın mükemmel golüyle 3 puana uzanan taraf oldu. Bu sonuçla Göztepe 36 puana yükselerek Avrupa kupaları için umut tazeledi. Sivasspor ise 34 puanda kalıp üst sıralara tırmanma şansını kaçırdı.

5'inci dakikada Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Gouffran'ın sert şutunda kaleci Tolgahan gole izin vermedi.

11'inci dakikada Sabri sağdan kanattan ortaladı, arka tarafta topla buluşan Gouffran'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

35'inci dakikada Göztepe öne geçti. Ceza sahası dışında rakibinden topu kapan Demba Ba, ceza alanı dışı sol çaprazından sert vurdu ve top ağlarla buluştu: 1-0.

48'inci dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Cyriac'ın vuruşunda topa müdahale eden Leo tehlikeyi savuşturdu.

58'inci dakikada kontratağa kalkan Göztepe'de sol çaprazdan ceza sahasına giren Demba Ba'nın şutu Sivasspor savunmasından döndü.

70'inci dakikada Halil'in pasında Castro topa ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Tolgahan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

82'nci dakikada Sivasspor tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Kone'nin pasında Robinho kale dibinden topa dokunamadı, önemli fırsat kaçtı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, kazanan 1-0'lık sonuçla Göztepe oldu.

(FOTOĞRAFLI)