Göztepe'de yine hayal kırıklığı

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 31 puanla lider tamamlayan Göztepe, ikinci devrede 4-2'lik Denizlispor mağlubiyetinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'la 2-2 berabere kalarak 4'üncü sıraya geriledi.

Göztepe, evinde oynadığı bu iki maçta 1-0 geriden gelip 2-1 üstünlük sağlamasına rağmen sonunu getiremedi. Kendi sahasında 5 puan kaybeden sarı kırmızılılar, hafta sonu derbide Altınordu ile karşılaştıktan sonra gelecek hafta Balıkesirspor'u konuk edecek. İkinci yarıya başlarken elinde olan fikstür avantajını ilk 2 randevuda kullanamadı.

Lider Eskişehirspor ve zirve takipçisi Evkur Yeni Malatyaspor'un 2 puan gerisinde kalan 32 puanlı Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, "Tekrar ayağa kalkacağız, yeniden kazanmaya başlayacağız. Taraftarımızın bundan şüphesi olmasın" dedi.

İlk yarıda oyun kurarken sıkıntı yaşadıklarını ancak ikinci devrede bambaşka bir Göztepe izlettiklerini söyleyen Buruk, "Kazanmak için herşeyi yaptık. Hakemin kararlarına rağmen skor avantajı yakaladık. Farkı artırabilirdik, ancak golü bulamadık. Yaptığımız penaltılardaki hatalar bize pahalıya mal oldu. İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz" diye konuştu. Göztepe'de son 2 maçta 2 gol atan Tayfur cezalı duruma düştü.

Ligde daha önce 3 kez uzatma dakikalarında bulduğu gollerle rakiplerini mağlup eden Göztepe, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında bu kez yakalanan taraf oldu.

İlk yarıda Altınordu'yu 90+4'üncü dakikada Umut Nayir'in golüyle 3-2 yenen sarı kırmızılılar, Eskişehirspor'u 90+2'nci dakikada Jahovic'in golüyle 2-1 mağlup etmişti. Ancak bu golün ardından Eskişehirspor'un sahadan çekilmesiyle Federasyon, skoru 3-0 Göztepe lehine tescil etmişti. Boluspor'u 90+1'de Umut'un penaltısıyla yenen Göztepe, Gaziantep randevusunda 90+5'inci dakikada yediği penaltı golüyle galibiyeti kaçırdı.

HENTBOLDE KUPA SINAVI

Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yarın başlayacak Türkiye Kupası 2'nci tur maçlarına ev sahipliği yapacak. Sarı kırmızılılar, D Grubu'ndaki ilk sınavında Bülent Özkul Spor Salonu'nda saat 19.00'da Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek.

Günün diğer karşılaşmasında Celal Atik Spor Salonu'nda 13.00'te Beşiktaş Mogaz-Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Göztepe, çarşamba günü Antalyaspor, perşembe günü ise Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak. Gruplarında ilk 2'de yer alacak 8 takım final etabına kalacak.