Göztepe'de yeni sezon çalışmaları başladı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de 2-1'lik Antalyaspor galibiyetiyle UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda umut tazeleyen Göztepe, gelecek sezonun çalışmalarına başladı.

Başkan Mehmet Sepil, basın mensuplarıyla yaptığı telekonferans toplantısında kaleci Beto, stoper Kadu ve sağ bek Sabri'nin 2018-19 sezonunda da sarı-kırmızılı formayı giyeceğini açıkladı. Üç oyuncunun ligde oynadıkları maçlar sonucunda otomatikman opsiyonlarının devreye girdiğini belirten Sepil, "Sezon başında Beto, Kadu ve Sabri ile yaptığımız sözleşmede maç sayılarına göre opsiyon hakkımız vardı. Onlar da kotalarını doldurdu ve mukaveleleri uzadı" diye konuştu.

Yabancılardan Schwechlen ve Kosanovic ile yerli futbolcular kaleci Günay, Selçuk ve Tanju'nun mayıs ayında sözleşmelerinin biteceği bilgisini veren Sepil, "2 hafta içinde bu oyuncularımızla da görüşeceğiz. Ayrıca Demba Ba'yla da bir araya geleceğiz. Gelecek yılın çalışmalarına başladık" diye konuştu.

Göztepe ile 1 yıllığına anlaşan teknik direktör Tamer Tuna'nın geleceğiyle ilgili de konuşan Başkan Sepil, "Tamer hocamızla zaten her zaman görüşüyoruz. Elbet Tamer Tuna'nın durumunu bir yere bağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Avrupa yolunda düşüncelerini aktaran Mehmet Sepil sözlerini şunları söyledi:

"Kalan 9 haftamız var. Bu süreçte alt sıralara oynayan takımlarla daha fazla maçımız olacak. Akhisarspor, Türkiye Kupası'ndan elenirse hedefimiz 5'inci olup UEFA Avrupa Ligi'nde yer almak. Ancak Avrupa yolunu çok akıllı değerlendirmek gerekiyor. Birçok Anadolu kulübü arka bahçesini iyi hazırlayamadığı için Avrupa'da bir takım zorluklar yaşadı. Çok fazla gaza gelip de agresif adımlar atamayız. Ekonomimizi düşünüp mantıksal hareket edeceğiz. Ancak Göztepe yeni stadına kavuşursa agresif adımlar atıp planlama yapacağız. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsak kesinlikle mantık yolunda hareket etmek zorundayız."

İZMİR'E SİTEM ETTİ

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, İzmir'deki dinamiklerin yeteri kadar kulüplerin yanında olmadığını söyledi. Geçen hafta Bornova Stadı'nda oynadıkları Antalyaspor maçında Antalya Valisi Münir Karaoğlu ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in tribünde takımlarına destek verdiğini hatırlatan Sepil, "Maalesef İzmir'de spor ve futbolun doğru algılanabildiğini söylemek zor. Futbolun bir şehir için ne kadar önemli olduğu ortada. Belki yıllardır süregelen başarısızlıklar bir kentin ileri gelenlerinde tembellik oluşturmuş olabilir. İzmir'de, Antalya'da olduğu gibi tek takım yok ama bu bir mazeret değil. Şu an biz Avrupa kupaları için mücadele ediyoruz. Altınordu Spor Toto Süper Lig'e, Altay ve Menemen Belediyespor da Spor Toto 1'inci Lig'e yükselmek için oynuyor. İzmir'in bu takımları ıskalamaması lazım. Şehrin dinamikleri harekete geçmeli" yorumunu yaptı.

ANADOLU GRUP'LA GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Anadolu Grup Başkanı Tuncay Özilhan'la geçen hafta bir araya gelen Mehmet Sepil, yapılan görüşmelerin detaylarını açıkladı. Anadolu Grup içinde birçok şirketin yer aldığını hatırlatan Sepil, "Anadolu Grup, sporun içinde olan ve bizim çok önemsediğimiz bir yapı. Çok geniş yelpazeye sahipler. Biz, Anadolu Grup'la yaptığımız görüşmede projelerimizi sunduk. Onlar da heyecanla bizi dinlediler. Bu geniş yelpazeyi nereye götürürüz, hep birlikte göreceğiz" dedi.

STATTA SORUN YOK

Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine inşa edilen Göztepe Stadı'nın son durumunu değerlendiren başkan Mehmet Sepil, "Stat inşaatının zemininin su dolu olduğu şeklinde haberler yapılmış. Bu kesinlikle doğru değil. Hiçbir sorun yaşanmadan çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Stat inşaatında herhangi bir aksaklık yaşanmıyor" dedi.

